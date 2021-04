V dubnu zemřelo při dopravních nehodách zatím 24 lidí, o 19 méně než loni

Praha - Během dubna zemřelo při dopravních nehodách zatím 24 lidí, to je o 19 méně než za stejné období loňského roku. Od začátku roku do dneška evidují policisté podle předběžných údajů 105 obětí na životech, zatímco za první čtyři měsíce předchozího roku zemřelo na českých silnicích 142 lidí. ČTK to řekl ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Bilanci ještě mohou zhoršit večerní nehody. Oficiální statistiky zveřejní policie zhruba za týden.

V meziročním srovnání se výrazně nezměnil počet dubnových nehod, snížil se ale počet úmrtí, těžce i lehce zraněných. Letos stejně jako minulý rok ovlivnila provoz na silnicích omezení kvůli šíření koronaviru.

Zatím poslední obětí, kterou policie za duben podle Zlého zaregistrovala, je řidič motocyklu, který zemřel dnes odpoledne při nehodě u Šidlákova na Domažlicku v Českém lese. Při výjezdu z obce pětapadesátiletý muž předjížděl nákladní automobil převážející dřevo, dostal smyk a vjel pod návěs, řekla ČTK policejní mluvčí Dagmar Brožová. Těžkým zraněním i přes rychlou pomoc záchranářů podlehl.

O život během letošního dubna včetně tohoto muže přišlo pět řidičů motocyklů, 14 řidičů osobních automobilů, tři spolujezdci v osobních vozech, jeden cyklista a jeden chodec, uvedl šéf dopravních policistů.

Nejtragičtějším dnem měsíce byla podle policejních statistik středa 14. dubna, kdy na silnicích zahynuli čtyři lidé. Nejvíce nehod se stalo o dva týdny později, kdy policisté evidují 305 kolizí.

Hlavní příčiny smrtelných nehod zůstávají podle Zlého dlouhodobě stejné. Patří mezi ně nepřizpůsobení rychlosti, vjetí do protisměru či nevěnování se řízení.

Počet úmrtí při nehodách:

Rok Duben Leden až duben 2010 48 165 2011 51 189 2012 61 181 2013 42 154 2014 36 152 2015 43 160 2016 37 143 2017 35 121 2018 38 126 2019 46 134 2020 43 142 2021* 24 105

* předběžný údaj