V dubnu na silnicích v ČR zemřelo 39 lidí, meziročně o 16 více

Praha - Na silnicích v Česku v dubnu zemřelo zatím 39 lidí, o 16 více než před rokem. Meziročně více bylo i dopravních nehod a zraněných. Předběžnou bilanci dubnové nehodovosti ČTK sdělil ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Před rokem ale kvůli epidemii koronaviru platila přísná opatření, zhruba do poloviny dubna byl mimo jiné omezen pohyb a zakázáno cestování do jiných okresů. Od počátku letošního roku si nehody podle Zlého vyžádaly 137 obětí na životech, proti stejnému loňskému období to je o 29 více.

V dubnu se podle policie stalo téměř 7200 nehod, což bylo proti loňskému dubnu o zhruba 450 více. Těžce zraněno bylo letos při dubnových nehodách zatím 108 lidí, meziročně o 15 více. Počet lehkých zranění se proti loňskému dubnu zvýšil o zhruba 260 na přibližně 1400.

Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod opět patřilo podle Zlého nepřizpůsobení rychlosti či nevěnování se řízení.

Rychlá jízda zřejmě stála podle policie i za nehodou, která se stala v úterý 5. dubna u rybníka Staňkov poblíž stejnojmenné obce na Jindřichohradecku. Do stromu tam narazilo osobní auto a tři muži, kteří v něm cestovali, zemřeli. Byla to jedna z nejtragičtějších nehod na jihu Čech za poslední léta. Po třech obětech si tento měsíc vyžádaly podle policejních statistik ještě nehody v dalších čtyřech dnech.

Statistiky jsou ale předběžné a mohou se změnit. Vyšetřování může například ukázat, že skutečnou příčinou úmrtí nebyla dopravní nehoda, ale zdravotní potíže řidiče. Dodatečně se naopak připočítávají do počtu obětí ti, kteří zemřeli do 24 hodin po nehodě.