V Dubaji skončila výstava Expo, zaznamenala kolem 23 milionů návštěv

Dubaj - Mezinárodní výstavu Expo 2020 v Dubaji završila výpravná závěrečná ceremonie. Hlavním tématem šestiměsíční expozice, která začala loni 1. října poté, co byla kvůli koronaviru o rok odložena, bylo spojování myšlenek a vytváření budoucnosti; dílčími tématy byly udržitelnost, mobilita a příležitosti. Organizátoři podle agentury AP zaznamenali asi 23 milionů návštěv, včetně opakovaných. Do českého pavilonu přišlo přes milion návštěvníků.

Výstavní areál se nachází mezi Dubají a Abú Zabí a představilo se v něm 192 zemí a deset nadnárodních organizací. Vlastní pavilon mělo 60 států, včetně ČR.

Česká republika se prezentovala jako země přírody, vědy a inovací. Hlavním tématem české expozice byl systém Solar Air Water Earth Resource (S.A.W.E.R.), který za využití solární energie vyrábí ze vzduchu vodu, jež zavlažuje zahradu v okolí českého pavilonu. ČR za tuto technologii získala na EXPO ocenění za inovaci vytvářející příležitosti. Tomuto projektu přiřkla stříbrnou cenu také odborná komise mezinárodního časopisu EXHIBITOR.

Český projekt s názvem We Speak Plantish (Mluvíme řečí rostlin) organizátoři ocenili jako jedenáctý nejzajímavější na celé výstavě. Jde o ukázku technologie, která na základě reakce rostlin na světlo dokáže určit jejich okamžitou potřebu a případné onemocnění. Při dlouhodobém sběru dat pak i genetickou výbavu. Zájem o projekt projevily univerzity na celém světě, uvedli pořadatelé.

Český pavilon představil přes dvě desítky stálých exponátů a 11 dočasných expozic. Zájem vyvolal automobil Škoda iV Enyaq, který využívala kancelář generálního komisaře. Byl to první plně elektrický model SUV firmy Škoda, který byl k vidění v oblasti Perského zálivu a zaujal i policisty, kteří se poptávali, kdy bude vůz na trhu. Uznání získaly podle organizátorů také uniformy hostesek dodané společností návrhářky Mirky Talavaškové.

Minulé pondělí se na výstavě konal český národní den, při němž čeští organizátoři přichystali pro návštěvníky kulturní program, v němž propojili kulturu s vyspělými technologiemi.

Část pavilonů na výstavě byla vybudovaná jako dočasné a ty budou rozebrány a zbourány.

Jak řekl ČTK generální komisař českého pavilonu Jiří František Potužník, Expo by rádo, aby český pavilon na místě zůstal, a ČR má zájem ho tam ponechat. Česká budova by podle něj zůstala na místě v rámci projektu Expo Legacy, který trvá pět let od ukončení výstavy. Na místě zbudou budovy organizátorů, vybrané pavilony, u nichž se dopředu počítalo s jejich setrváním, a "jednotky pavilonů, které byly osloveny, aby tady zůstaly", dodal Potužník.

"V současné době řešíme smluvní závazky jak s organizátory, tak s partnery, kteří mají v pavilonu instalované některé technologie nebo materiály," řekl Potužník. ČR se podle něj nyní snaží domluvit s pořadateli, aby převzali zodpovědnost za to, že za pět let pavilon rozeberou.

Předem se počítalo s tím, že na uvolněné části výstaviště vznikne výstavba a obchodní čtvrť. Potužník řekl, že tam bude mezinárodní a mezikulturní zóna, kde by byly expoziční i společenské prostory, konzuláty či zastupitelské kanceláře různých turistických či obchodních agentur. "V tomto smyslu nyní žádná z českých institucí zájem o využívání toho pavilonu nemá," řekl Potužník.

Jaký bude dlouhodobý odkaz výstavy Expo 2020 podle AP ještě ukáže čas.