V Dražovicích na Vyškovsku mají vylepšenou kořenovou čistírnu

V Dražovicích na Vyškovsku 2. července 2019 uvedli do zkušebního provozu vylepšenou kořenovou čistírnu odpadních vod. Na snímku je nedávno dokončené třetí filtrační pole. ČTK/Zehl Igor

Dražovice (Vyškovsko) - V Dražovicích na Vyškovsku uvedli do zkušebního provozu vylepšenou kořenovou čistírnu odpadních vod. Splaškovou vodu dokáže zbavit i amoniaku. ČTK to řekl Michal Kriška z Vysokého učení technického v Brně, který čistírnu projektoval. Vylepšená část původní kořenové čistírny stála asi 1,7 milionu korun. Čistírnu si dnes prohlédl i ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Takzvanou vegetační čistírnu má obec od přelomu tisíciletí, tři kořenová pole čistí odpadní vodu od všech 930 obyvatel. Splašková voda poli protéká, kořeny a bakterie na sebe navazují nečistoty a nechtěné látky. Do místního potoka pak odtéká užitková voda.

"Klasická kořenová čistírna je založena na co nejjednodušším uspořádání a technickém provedení. V podstatě jde o vyhloubenou jímku, přibližně metr hluboké pole, které je odizolované od podloží. Jímka je naplněná štěrkem, v tom jsou vysázené mokřadní vegetace, přes kterou voda protéká. Jde o horizontální čištění," uvedl Kriška. Takto byla dosud koncipována i čistírna v Dražovicích. Potíží byl ale amoniak, se kterým mají klasické kořenové čistírny problém. V Dražovicích proto nově nechali zmodernizovat třetí z kořenových polí. "Čištění ve třetím poli je to založeno na vertikálním principu, kdy voda prokapává vlhkým prostředí pískového charakteru. Funguje to podobně jako pískové filtry u bazénu," řekl Kriška.

Podle něj už v ČR funguje pár kořenových čistíren, které se amoniak pokouší odstraňovat, čistírna v Dražovicích je ale svým uspořádáním první svého druhu. "Mělo by jít o první vlaštovku, jakým směrem se vydat, jak to projektovat. Takový pokusný králík," uvedl Kriška.

Vedení obce si kořenovou čistírnou pochvaluje. "Je levnější na provoz než klasická. Navíc se nemusí budovat oddělená kanalizace, tedy na splaškovou a dešťovou vodu. Ušetřili jsme tak nemalé peníze," řekla ČTK starostka Miloslava Svobodová (KDU-ČSL).

Výzkumníci z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně už dříve založili fakultní spin-off firmu nazvanou ConWe, díky níž chtějí tyto modernější vegetační čistírny vody prosadit na trhu. Podle dřívějšího vyjádření má firma rozpracováno obdobných projektů více.