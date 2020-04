V Drážďanech lidé roušky nosí, ne všichni ale s novinkou souhlasí

Drážďany - V Sasku ode dneška kvůli koronaviru platí povinnost nosit roušky v obchodech a v prostředcích veřejné dopravy. Přinejmenším v hlavním městě Drážďanech ji velká většina lidí dodržuje. Zdaleka ne všichni obyvatelé spolkové země sousedící s Českem se ale shodnou na tom, jestli je nové nařízení, které Sasko v rámci Německa oznámilo jako první, skutečně potřeba.

"Je to správné, je to tak v pořádku," řekl dnes ČTK drážďanský důchodce Klaus Günter na pěší zóně v centru více než půlmilionového města, když čekal na to, až ho vpustí do obchodu s mobilními telefony. "Mělo to ale přijít mnohem dříve spolu s opatřeními o dodržování odstupu a dalšími," vyjádřil své přesvědčení. Hned také nabídl odpověď, proč se saská vláda ke kroku rozhodla až v pátek. "U nás totiž nebyly žádné masky k dostání."

Na rozhodnutí zdejších politiků, které dnes napodobili i ti v Bavorsku, měl podle všeho vliv i postupně se měnící názor německých odborníků, kteří po několika týdnech od propuknutí epidemie dospěli k tomu, že roušky i jiná ochrana nosu a úst mají smysl. Neochrání sice jejich nositele, ale mohou pomoci ochránit ostatní.

Ne všechny obyvatele Drážďan však jejich postoj, k němuž se nyní kloní i kancléřka Angela Merkelová, přesvědčil. "Je to úplně zbytečné, jen dělají paniku," řekla ČTK třiasedmdesátiletá Kerstin z města Freital, které leží nedaleko saské metropole. "Není to moc důležité, když člověk dodržuje rozestupy, tak to stačí. Určitě bych se bez toho obešla, ale musím ji také nosit," poznamenala další důchodkyně, která se zrovna u hlavního nádraží chystala nastoupit do tramvaje. I když s opatřením nesouhlasí, roušku měla připravenou.

Stejně disciplinovaná byla v centru Drážďan, kde se roušky ve velkém rozdávaly před zdejší radnicí, drtivá většina obyvatel. V obchodech i prostředcích veřejné dopravy podle odhadu zpravodaje ČTK roušku, šálu, šátek nebo jinou podomácku vyrobenou ochranu nosu a úst nosilo kolem 90 procent lidí. Řada z nich si masky alespoň zpola nasazené nechávala i pod širým nebem.

Patřili mezi ně také čtyřicátníci Rainer a Diane, kteří s novou povinností nemají problém a sami se pyšní rouškami, které jim ušila kamarádka. "Nošení masek je ok, klidně to mohlo přijít dřív. V Asii je lidé nosí stále, tak proč by to nešlo tady," poznamenali, a vyjádřili tak zřejmě většinový názor saských obyvatel. Veřejnoprávní rozhlasová stanice MDR mezi svými posluchači dnes udělala průzkum, v němž 73 procent dotázaných uvedlo, že s rouškami nemají problém a s opatřením souhlasí.

Četné roušky v ulicích Drážďan ale nejsou zdaleka jediným viditelným dopadem epidemie, která si ve čtyřmilionové zemi zatím vyžádala přes 4200 nakažených a 109 životů. Řada obchodů v centru města na Labi zůstává nadále uzavřena, i když v Sasku stejně jako ve většině německých spolkových zemí mohou ode dneška obchody s plochou menší než 800 metrů čtverečních znovu vítat zákazníky.

I ty, které tak v Drážďanech učinily, byly dnes kolem poledne z velké části prázdné. Několik prodavačů ČTK potvrdilo, že zákazníků je zatím minimum a tolik očekávaný postupný návrat do normálu jde velmi pomalu.

Možný větší zájem zákazníků v některých případech brzdí i opatření, která přijaly obchody. Před některými z nich jsou cedule, které zdůrazňují nutnost udržovat 1,5metrový rozestup nebo zákazníky upozorňují, že je možné vstoupit jen, pokud množství nakupujících uvnitř nepřekročí daný počet. Některé obchody hned u vstupních dveří klientům nabízejí dezinfekci rukou, jiné přímo kontrolují dodržování nařízení o nošení roušek. "Bez masky se sem nedostanete," řekla ČTK pracovnice obchodu s domácími dekoracemi.

Jak dlouho tato a další podobná nařízení budou trvat, nikdo přesně neví. "Ještě pár měsíců to takhle ale nejspíš bude," nedělají si iluze Rainer a Diane.