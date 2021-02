V doplňkovém penzijním spoření loni přibylo 12,5 procenta lidí

Praha - Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, loni vzrostl o 142.000 na 1,281 milionu. Objem takto spořených peněz stoupl o 18,4 miliardy na 78,5 miliardy korun. ČTK o tom dnes informovala Asociace penzijních společností ČR.

V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, zůstávalo na konci loňského roku 3,134 milionu účastníků, o 166.000 méně než v roce 2019. Celkový objem peněz v těchto fondech činil 449,4 miliardy Kč.

"Navzdory krizi loni vyvážené fondy penzijního spoření zhodnotily okolo čtyř procent, ty dynamické kolem šesti procent. I koronavirový rok tak ukázal, že nové fondy umějí peníze zhodnocovat daleko lépe než fondy starého penzijního připojištění, které musí ze zákona investovat velmi konzervativně," uvedl prezident asociace Aleš Poklop.

Účastnické fondy vytvořily zisk 1,925 miliardy Kč. Z celkového počtu 31 účastnických fondů bylo 29 ziskových, 11 z nich překonalo průměrnou roční míru inflace (3,2 procenta). Toho dosáhly fondy akciové, dynamické i vyvážené, jejichž roční výnos se pohyboval od 3,42 do 7,56 procenta, výjimečně až 14,41 procenta. Ostatní účastnické fondy, zejména povinné konzervativní, dluhopisové a spořicí, přinesly účastníkům jen mírné zisky, které byly od 0,27 do 2,79 procenta.

V doplňkovém spoření loni přibylo 45.556 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele na celkových 319.307. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele byl v minulém roce 1099 Kč. Celkový podíl účastníků s příspěvkem zaměstnavatele tak ke konci roku 2020 činil 24,9 procenta.

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo v transformovaných fondech 781.294 lidí, tedy 25 procent z celkového počtu účastníků. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 1017 Kč měsíčně. V majetku transformovaných fondů i v loňském roce tradičně převažovaly konzervativní investice, zejména z důvodu garance nezáporného výnosu.

Celkový zisk těchto fondů dosáhl 3,781 miliardy Kč. Přesné zhodnocení účastníků penzijního připojištění bude známé až po valných hromadách transformovaných fondů, které se budou teprve konat. Vzhledem ke konzervativnímu složení investičních portfolií transformovaných fondů ale nelze očekávat za loňský rok jejich zhodnocení nad inflaci.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.