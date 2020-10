V domovech seniorů začne příští týden testování na covid

Praha - V domovech seniorů se mají od příštího týdne začít plošně používat antigenní testy. Pokud odhalí koronavirovou nákazu u více obyvatel, následovat bude testování PCR, tedy výtěr z nosohltanu. Cílem je izolovat pacienty s covidem. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Výsledky u antigenních testů jsou do 15 minut. Při výtěru z nosohltanu štětičkami při PCR testu se zjišťuje genetická informace viru v ribonukleové kyselině (RNA). Získání výsledků je náročnější a trvá výrazně déle. Testy jsou ale také spolehlivější.

"Klíčové opatření, které chceme u seniorů aplikovat už od příštího týdne, je využití antigenních testů. Chceme je používat plošném režimu. Tam, kde zjistíme, že jsou pozitivní ve větším měřítku, bude celý domov protestován PCR testy," uvedl Prymula. Podle něj plošné testování umožní zachytit nákazu, pacienty pak bude možné izolovat od zdravých.

Podle statistik roste počet domovů, kde se nákaza objevila. Přibývá také nakažených seniorů, a to v průměru 1600 denně. Od prvního října testy nákazu potvrdily u 25.000 lidí nad 65 let. Nyní tvoří senioři 14 procent lidí s covidem. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.