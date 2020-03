V domově na Chodově je deset seniorů nakažených koronavirem

Praha - V domově pro seniory na pražském Chodově je deset klientů nakažených koronavirem. Všichni jsou bez příznaků nemoci a zůstávají v karanténě. Přítomnost viru odhalilo testování celého domova. ČTK to dnes za radní Milenu Johnovou (Praha Sobě) řekla mluvčí Prahy Sobě Julie Kochová. Informaci o prvních dvou nakažených oznámil domov ve čtvrtek 26. března. Z tohoto zařízení pocházel pětadevadesátiletý muž, který byl první obětí koronaviru v Česku ohlášenou v neděli 22. března.

Šíření nákazy v domovech pro seniory v posledních dnech stoupá. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo, že všechny pobytové sociální služby musejí od dneška přijímat jen klienty s negativním testem na koronavirus a poté je na 14 dnů umístit na samostatný pokoj. V Praze se potvrdily pozitivní případy také v domově seniorů v Michli či v Thomayerově nemocnici. Vedení Prahy nařídilo několik opatření, mezi nimi je zřízení karanténních pokojů nebo pravidelná kontrola zdravotního stavu seniorů. Praha pro seniory zavedla telefonickou linku, kam mohou volat o pomoc s nákupy či donáškou léků.

Nakažení v domově na pražském Chodově jsou ze dvou oddělení. Všichni jsou nyní umístěni do karanténních pokojů a pod dohledem lékařky. "Zatím jsou bez příznaků," uvedla Kochová. Domov má pro případ zhoršení jejich stavu nachystán plán převozu do nemocnice. V minulém týdnu bylo do nemocnice odvezeno pět seniorů.

Onemocnění COVID-19, které koronavirus způsobuje, se objevilo už nejméně v šesti domovech pro seniory v Česku. Několik vážně nemocných klientů těchto domovů, kteří se nakazili, zemřelo.

S nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, v Česku dosud zemřelo 17 lidí. Počet případů nákazy stoupl podle údajů z dnešního rána na 2837, testů bylo provedeno 43.498.