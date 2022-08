V Domažlicích začínají Chodské slavnosti, po dvou letech zas v plné síle

Domažlice - V Domažlicích dnes večerním koncertem Petra Bendeho s kapelou a cimbálovou muzikou Gromba začíná 68. ročník Chodských slavností spojených s tradiční Vavřineckou poutí. Hlavní program, plný chodské dudácké muziky, tance, vyprávění, ale i pestrých chodských krojů se odehraje na dvou hlavních pódiích v sobotu a v neděli. Po oba dny se také dopoledne vydá z města krojované procesí věřících na Veselou horu nazývanou Vavřineček nad městem na poutní mše pod širým nebem.

Dva uplynulé ročníky jedné z největších a nejstarších folklorních slavností v Česku poznamenala pandemie koronaviru. V roce 2020 se kvůli vládním nařízením slavnosti konaly jen ve virtuálním prostředí a na internetu se vysílala předtočená vystoupení souborů, loni se slavnosti uskutečnily v omezeném rozsahu. Před pandemií na se na kulturní program, na trhy na náměstí a na mše pod širým nebem sešlo za víkend až 80.000 lidí z Česka i zahraničí, loni při omezeném rozsahu byla účast zhruba čtvrtinová. Letos ale pořadatelé připravili slavnosti opět v plném rozsahu a očekávají vysokou návštěvnost.

Na scénách u brány na náměstí Míru a v zahradě pod Chodským hradem vystoupí v celodenním programu chodské soubory z Domažlic, Mrákova, Postřekova či Klenčí pod Čerchovem, jako hosté přijedou folklorní soubory Podjavořičan, mužský pěvecký sbor Kostice-Tvrdonice, Úsměv z Horní Břízy a Rokytí z Rokycan. Zahrají tradičně také dechové kapely nebo například staropražská kapela Třehusk a moravská skupina Tempus hrající středověký rock.

K Chodským slavnostem patří neodmyslitelně Svatovavřinecká pouť. Stěžejními body její církevní části jsou sobotní a nedělní dopolední mše sloužené před kostelíkem svatého Vavřince na vrchu Vavřineček. Na bohoslužby sem každoročně z Domažlic míří průvod stovek věřících, mnozí z nich jdou ve svátečních chodských krojích. Pouťové chodské koláče, bohatě zdobené makem, tvarohem a povidly, malovanou chodskou keramiku a další rukodělné produkty se budou prodávat na staročeském jarmarku na náměstí Míru, v ulici Msgre. B. Staška a v části Chodské ulice.

Akce si vyžádá dopravní omezení v centru. Ze záchytného parkoviště bude do dějiště slavností jezdit kyvadlová doprava, stejně tak vyveze případné zájemci o mši na vrch Vavřineček.

Vavřinecká pouť se v Domažlicích stala v roce 1939 velkou manifestací českého lidu proti německé okupaci. Tehdy se jí zúčastnilo na 120.000 poutníků z celých Čech. Chodské slavnosti se konají od roku 1955 a v 50. a 60. letech byly určitou zástěrkou, aby se církevní stránka odsunula co nejvíc do pozadí. Počátkem 90. let se program slavností opět spojil s poutí.