V Domažlicích skončily Chodské slavnosti, přijely desetitisíce lidí

Domažlice - V Domažlicích dnes skončil 68. ročník Chodských slavností a Vavřinecká pouť, jeden z nejstarších folklorních festivalů v ČR a největší kulturní akce v Plzeňském kraji. Třídenní festival plný chodské dudácké muziky, tance i pestrých chodských krojů se konal kvůli koronaviru po dvou letech opět v plné síle. Podle odhadů organizátorů ho navštívily desetitisíce lidí, přijelo přes 450 účinkujících, podobně jako v minulých letech. ČTK to řekl ředitel městského kulturního střediska Michal Karolyi.

"Letošní návštěvnost byla asi slabší než před koronavirem. Není to ale tím, že by zájem o folklór a národopisné soubory ubýval. Všechny tři scény slavností byly i přesto plné lidí," uvedl ředitel. Letos chyběly zahraniční soubory. "Program se organizoval v lednu, kdy jsme ještě nevěděli, jaká budou covidová opatření. Dvoudenní program zaplnili účinkující z Domažlic, Chodska a Klenčí pod Čerchovem," řekl Karolyi

Dva uplynulé ročníky poznamenala pandemie koronaviru. V roce 2020 se kvůli vládním nařízením slavnosti konaly jen ve virtuálním prostředí a na internetu se vysílala předtočená vystoupení souborů, loni se slavnosti uskutečnily v omezeném rozsahu.

Hlavním dějištěm Chodských slavností bylo tradičně náměstí Míru a zahrada pod Chodským hradem. Lidé mohli zhlédnout například vystoupení chodského souboru Mrákov, Dětského souboru Postřekov nebo folklorního pěveckého souboru z Kostic a Tvrdonic za doprovodu cimbálové muziky. Na staročeském jarmarku na náměstí v ulici Msgre. B. Staška a v části Chodské ulice si zase mohli zakoupit tradiční pouťové chodské koláče, zdobené makem, tvarohem a povidly, malovanou chodskou keramiku a další rukodělné produkty.

Kromě hudebních a tanečních vystoupení mohli lidé navštívit také výstavy v místních muzeích. Otevřené bylo domažlické muzeum Chodska v Chodském hradu, které je zaměřené na historii Chodska a nabízí bohaté etnografické sbírky. Muzeum Jindřicha Jindřicha a Galerie bratří Špillarů zase tento víkend nabídly komentované prohlídky k výstavě zaměřené na keramiku a další lidovou uměleckou tvorbu Domažlic 20 století.

K Chodským slavnostem patří také Svatovavřinecká pouť. Stěžejními body její církevní části byly sobotní a nedělní dopolední mše sloužené před kostelíkem svatého Vavřince na vrchu Vavřineček. Na bohoslužby sem každoročně z Domažlic míří průvod stovek věřících, mnozí z nich jdou ve svátečních chodských krojích.

Vavřinecká pouť se v Domažlicích stala v roce 1939 velkou manifestací českého lidu proti německé okupaci. Tehdy se jí zúčastnilo na 120.000 poutníků z celých Čech. Chodské slavnosti se konají od roku 1955 a v 50. a 60. letech byly určitou zástěrkou, aby se církevní stránka odsunula co nejvíc do pozadí. Počátkem 90. let se program slavností opět spojil s poutí.