V Domažlicích končí třídenní Chodské slavnosti, kvůli covidu v omezeném rozsahu

Bořice (Domažlicko) - Přes 1000 lidí, hlavně krojovaných, se dnes sešlo na mši na Vavřinečku nad Domažlicemi, známém poutním místě na Veselé hoře. Šlo o vrchol třídenních 67. Chodských slavností, které měly letos kvůli protiepidemickým opatřením omezený rozsah. Na největších a nejstarších folklorních slavnostech v ČR bylo méně návštěvníků. ČTK to řekl ředitel městského kulturního střediska Michal Karolyi. Velmi hrubě odhadl, že by to mohlo být 20.000 lidí, čtvrtina proti vrcholným letům. Loni byly slavnosti virtuální, letos už je chtělo mít město živé.

"Odhadnout množství lidí je obtížné, chodí ve vlnách. Ale čtvrtina by mohl být reálný odhad. Účast na Vavřinecké pouti (mši) je stabilní. Včera na ní bylo lidí více," řekl místostarosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Slavnosti se něj připravovaly od února, kdy byla nejtěžší koronavirová doba, a bylo velmi těžké nastavit jejich parametry. "To, co letos návštěvníci viděli, je asi tak konec 90. let - jedno pódium a oslava," řekl. Podle Antoše před pandemií stále přibývaly scény i stánky, hlavně s komerčním zbožím. "A teď je přesně to období, kdy bychom si měli říct, jak by to v budoucnu mělo vypadat. Podle mě by se to mělo sejít někde uprostřed. Předkoronavirové slavnosti už byly na malé město jako Domažlice (11.300 obyvatel) naddimenzované. Je otázkou, jestli bychom je neměli modifikovat," uvedl. Například některá vystoupení, která se překrývala. Nebo přesun části programu na Vavřineček za město, kde bylo letos poprvé zpívání po mši, které lidé velmi kvitovali.

"Centrum bylo proti roku 2019 výrazně slabší. Bylo ale dobře, že stánky měly rozestupy," řekl Karolyi. Na náměstí Míru, kde se odehrával program u brány, byla proti běžným letům třetina stánků se čtyřmetrovými rozestupy. "Tento model by mohl fungovat. Lidé se nedostávali do zoufalých tlačenic," uvedl Antoš. V přilehlých ulicích stánky nebyly, ani podél řeky Zubřiny. Místo pěti tradičních scén po celém městě, bylo jen letos jen jedno pódium pro účinkující, jimiž byly výhradně folklórní soubory z horního a dolního Chodska kromě Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Každý návštěvník vymezeného prostoru hlavní scény, za níž byla letos poprvé velká LED stěna, dostával pásku. "Aspoň máme přehled, kolik lidí přišlo na folklór," uvedl Karloyi. Hlediště bylo asi o třetinu menší. "Spočítali jsme, že tam za tři dny bylo 5500 lidí, což je v této době hezká návštěvnost," uvedl. Sobotním vyvrcholením byl pořad věnovaný 90 letů Antonínu Konrádymu, který je podle Antoše ve folklóru něco jako Karel Gott v populární hudbě. "Půldruhé hodiny stál na pódiu, zpíval, hrál a vyprávěl vtipy," řekl. Pro mladé se po loňské přestávce konal v sobotu populární open-air festival Chodrockfest. Slavnosti měly ministerskou výjimku z nočního klidu do 01:00.

Řada lidí kvitovala, že na slavnostech byly jen řemeslné a historické stánky. "Zmizel kýč z centra. A určitě je zachované duchovno," uvedl dlouholetý návštěvník Pavel Hruška z Plzně. Je velmi rád, že letos byly slavnosti živé, ne virtuální. "Fyzický zážitek je nenahraditelný," řekl. Podle bývalého starosty Jana Látky je logické, že je účast menší, ale při plném náměstí, jaké bylo vždy v minulých letech, by se nemohly dodržet rozestupy mezi lidmi. Stánky s občerstvením byly pouze u hradu na Chodském náměstí. Sehnat ubytování byl opět problém, skalní fanoušci si ho stále rezervují rok dopředu. Hostů z Bavorska bylo málo, opět jen velcí příznivci folklóru.

"Víte, co mají Chodové společného s katolickou církví. Když jsme šli nahoru, tak jsem si uvědomil, že se nebojíme barev. Chodové se jich skutečně nebojí. Kde jinde chlap nosí s hrdostí žluté kalhoty než tady. Katolická církev je na tom stejně - kde jinde si chlap na sebe vezme růžovou," řekl plzeňský biskup Tomáš Holub na mši, kde bylo také o něco méně lidí.