V domácím fotbalovém poháru se rozhodne o finalistech

Praha - V domácím fotbalovém poháru MOL Cupu se ve středu rozhodne o finalistech. Ve šlágru semifinále proti sobě večer na Letné nastoupí třetí a druhý tým ligové tabulky Sparta s Plzní a Letenští se soupeři pokusí oplatit nedávnou prohru. O tři hodiny dříve začne souboj mezi Olomoucí a Libercem. Původně se semifinále mělo hrát v dubnu, kvůli koronavirové pandemii ale bylo odloženo. Do hledišť obou stadionů se po dalším uvolnění opatření dostanou takřka dva tisíce fanoušků.

Sparta na konci května v úvodním ligovém duelu po koronavirové pauze prohrála s Plzní 1:2, ale od té doby pětkrát zvítězila a před nadstavbovou částí se posunula na třetí místo tabulky. Na druhou Viktorii ale Letenští ztrácejí propastných 16 bodů, pohár je tak jedinou soutěží, ve které mohou získat trofej. O tu usilují od roku 2014, kdy získali "double".

"V posledním zápase proti Plzni jsme nepředvedli ideální výkon. Ale série, ve které jsme, znamená, že se nacházíme v úplně jiném rozpoložení. Tým si daleko víc věří, bude to z naší strany jiné. Budeme daleko aktivnější, Plzni to dáme daleko víc pocítit. Pro nás je to extrémně důležité utkání," uvedl sparťanský asistent trenéra Michal Šmarda.

Plzeň po zimním příchodu slovenského trenéra Adriana Guľy vyhrála 10 z 11 soutěžních zápasů a v lize ztrácí šest bodů na vedoucí Slavii. Pohár Západočeši získali jen jednou v sezoně 2009/10. Proti Spartě se jim poslední dobou daří, vyhráli poslední tři vzájemné duely.

"Víme, o co hrajeme. Máme velkou motivace dostat se dál bez ohledu na to, s kým budeme mít co dočinění. Ale samozřejmě to bude znásobené rivalitou mezi Plzní a Spartou. Máme velkou touhu si zahrát finále," uvedl Guľa.

Olomouci se po koronavirové pauze nedaří a propadla se do nadstavbové skupiny o záchranu. V MOL Cupu se Hanáci pokusí zachránit sezonu. Budou usilovat o první účast ve finále od posledního celkového vítězství v poháru z roku 2012. Nad Libercem Sigma třikrát po sobě vyhrála.

"V lize jsme se sice propadli do skupiny o záchranu, ale pohár je velkou příležitostí, jak sezonu zachránit. Naším cílem je postup a teprve podle toho se bude hodnotit celá sezona. Čeká nás těžký a nepříjemný soupeř, který se po koronavirové pauze dokázal vytáhnout až na špičku tabulky. Rozhodnout může každá chyba," podotkl olomoucký trenér Radoslav Látal, který v Trnavě spolupracoval s koučem Liberce Pavlem Hoftychem, jenž ve slovenském klubu dělal generálního manažera.

Slovan v posledních třech ligových utkáních nedokázal zvítězit, předtím ale vyhrával a dostal se do skupiny o titul. V poháru budou Severočeši usilovat o první postup do finále od svého posledního celkového prvenství v roce 2015.

"Kvalita mužstev je 50 na 50, ale mírným favoritem budou díky prostředí domácí. Týmy jsou srovnatelné, dokázali jsme se s tím poprat (ve čtvrtfinále) v Uherském Hradišti a doufám, že to dokážeme i proti Sigmě. Když budeme mít fotbalový den, na posun do finále máme," uvedl Hoftych.

Díky dalšímu uvolnění opatření proti koronaviru smí být na stadionech 2500 osob včetně všech aktérů utkání. Oba domácí kluby dostanou do hlediště necelé dva tisíce fanoušků z řad permanentkářů, kteří mohou sedět v oddělených sektorech maximálně po 500 lidech.

"Celkově to určitě pomůže zápasu, taková utkání jsou před lidmi úplně jiná. Diváci jsou součást zápasu a potřebujeme je. Věříme, že nás podpoří a na konci zápasu to všechno společně oslavíme," řekl Šmarda.

Zápas na Hané začne v 17:15, na Letné o tři hodiny později. Finále je na programu 1. července na hřišti hůře postaveného týmu v lize.

Statistické údaje před zápasy semifinále MOL Cupu: -------- Sigma Olomouc - Slovan Liberec Výkop: středa 17. června, 17:15. Rozhodčí: Orel - Blažej, Hock. Poslední vzájemný zápas: 1:0 (v lize, 30. listopadu 2019). Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Breite - Hála, Houska, González, Falta - Juliš. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Mikula - Mara, Hromada - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Absence: Pilař (zranění), Beneš, Nešpor (oba nejistý start) - Chaluš, Hybš, Fukala (všichni zranění). Nejlepší střelci v poháru: Yunis (3) - Chaluš, Koscelník (oba 2). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála poslední 3 vzájemné zápasy a doma v soutěžním duelu Liberec porazila rovněž 3x za sebou - v poháru se oba týmy naposledy utkaly ve čtvrtfinále v roce 2010, kdy Olomouc doma zvítězila 1:0 - Olomouc cestou do semifinále vyřadila Rosice, Líšeň, Duklu Praha a Jablonec - Liberec přešel přes Mariánské Lázně, Prostějov, Teplice a Slovácko - Olomouc prošla do semifinále poprvé od posledního celkového vítězství v poháru v roce 2012 a usiluje o třetí postup do finále - Liberec čeká semifinále poprvé od posledního celkového triumfu v roce 2015, hrát bude o pátý postup do finále - Olomouc se počtvrté z 5 zápasů v tomto ročníku poháru představí doma - Olomouc po koronavirové přestávce v 6 ligových zápasech jen jednou vyhrála a ve 4 z posledních 5 kol nebodovala - Liberec v posledních 3 utkáních nezvítězil, přesto prošel v lize do nadstavbové skupiny o titul - trenér Olomouce Látal spolupracoval v Trnavě s koučem Liberce Hoftychem, který tam dělal generálního manažera - Vepřek (Olomouc) oslaví v den utkání 35. narozeniny Sparta Praha - Viktoria Plzeň Výkop: středa 17. června, 20:15. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát. Poslední vzájemný zápas: 1:2 (v lize, 27. května 2020). Předpokládané sestavy: Sparta: Heča - Sáček, Hancko, Štetina, Frýdek - Krejčí - Hložek, Kanga, Dočkal, Karlsson - Kozák. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda (Pernica), Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Hořava - Kayamba, Beauguel, Kopic. Absence: Graiciar, Kaya, Lischka, Ben Chaim, Plavšič (všichni zranění) - Alvir, Ekpai (oba rekonvalescence), Čermák, Limberský, Řezník, Hejda (všichni nejistý start). Nejlepší střelci v poháru: Kozák (3) - Beauguel, Bucha, Chorý, Kayamba, Kopic, Pernica, Řezník (všichni 1). Zajímavosti: - Plzeň prohrála jediný z posledních 7 vzájemných duelů a v posledních 3 zvítězila - Plzeň vyhrála 2 z posledních 3 zápasů na Spartě - v poháru se oba týmy naposledy utkaly při finále v roce 2014, kdy Sparta zvítězila na penalty - Sparta cestou do semifinále vyřadila Jihlavu, Č. Budějovice a Ostravu - Plzeň přešla přes Hlučín, Chlumec nad Cidlinou a Mladou Boleslav - Sparta prošla do semifinále podruhé za sebou a usiluje o první postup do finále od posledního celkového vítězství v roce 2014 - Plzeň čeká semifinále poprvé od roku 2016, usilovat bude o třetí postup do finále - Sparta na úvod po koronavirové pauze prohrála v lize Plzni 1:2, ale poté 5 kol po sobě zvítězila - Plzeň na jaře po příchodu trenéra Guľy neprohrála a zvítězila v 10 z 11 soutěžních zápasů - oba týmy ve 4 zápasech za sebou neinkasovaly - Pernica (Plzeň) dnes slaví 30. narozeniny