V Dolní oblasti Vítkovice dnes začíná festival Colours of Ostrava

V ostravské Dolní oblasti Vítkovice organizátoři 16. července 2019 dokončovali přípravy areálu před zahájením čtyřdenního mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava.

V ostravské Dolní oblasti Vítkovice organizátoři 16. července 2019 dokončovali přípravy areálu před zahájením čtyřdenního mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - V Ostravě dnes začne 18. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Slavnostní zahájení čtyřdenní multižánrové přehlídky bude v 17:30 na hlavním pódiu, naváže na něj koncert české skupiny Buty. Samotný areál v industriálním prostředí Dolních Vítkovic, kde se akce koná od roku 2012, se otevře v poledne.

Festival potrvá do 21. července. K hlavním hvězdám budou patřit například The Cure, Florence + The Machine, Zaz a řada dalších.

Program na 24 otevřených i krytých scénách nabídne přes 350 bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse v mezinárodním fóru Meltingpot, kde se představí 150 řečníků z 24 zemí světa. Chystají se i divadelní představení, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.

Během dnešního prvního dne se návštěvníci mohou těšit například na dánskou zpěvačku MØ nebo britské Florence + The Machine.