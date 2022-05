V Dolní Moravě se v pátek otevře nejdelší visutý most na světě

Dolní Morava (Orlickoústecko)/Olomouc - V rekreačním středisku v Dolní Moravě na Orlickoústecku se v pátek otevře visutý most Sky Bridge. Ve výšce 95 metrů překonává údolí Mlýnského potoka z horského hřebene Slamník na hřeben Chlum. S délkou 721 metrů bude stavba pro pěší nejdelší svého druhu na světě. Atrakce má pomoci stabilizovat či zvýšit návštěvnost areálu, řekl generální ředitel společnosti Sněžník Martin Palán. Podle ochránců přírody je projekt problematický, nepříznivě ovlivní ráz krajiny.

Výstavba Sky Bridge stála zhruba 200 milionů korun. Podle Palána by se investice měla vrátit do deseti let. Vstupné 390 korun pro dospělého na místě či 350 korun při koupi na e-shopu považuje za přiměřené a srovnatelné s obdobnými atrakcemi ve světě. S výhradami veřejnosti nebo ekologických organizací například kvůli narušení rázu krajiny se společnost Sněžník nesetkala. Středisko neleží v chráněné krajinné oblasti a podle Palána se vše uskutečnilo v souladu s územním plánem i požadavky příslušných institucí.

Podle ředitele regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v Olomouci Michala Servuse je projekt visutého mostu v Dolní Moravě z pohledu ochrany přírody problematický, protože nepříznivě ovlivní ráz krajiny. "Je to samozřejmě objekt, který je z dálky dominantní," řekl dnes ČTK Servus.

Na visutý most turisté nastoupí v nadmořské výšce 1110 metrů a vystoupí o šest metrů výše. Návštěvníci se do výchozího bodu dopraví lanovkou, na druhé straně mostu si mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti. Celá konstrukce lávky zavěšená na pylonech se montovala po napnutí hlavních lan přes údolí.

Nová atrakce má pomoci zvýšit návštěvnost areálu, a to i blízké vyhlídkové věže Stezka v oblacích. "Počítáme s tím, že návštěvníci využijí možnosti navštívit obě tyto atraktivity zároveň. Jsou ale i tací, kteří byli na Stezce v oblacích a budou mít důvod přijet znovu," uvedl Palán. Stezka v oblacích byla otevřena v roce 2015. Za první rok ji navštívilo přes 180.000 lidí, v roce 2019 to bylo již 300.000 turistů.

Podle Servuse z AOPK nová atrakce přiláká do Dolní Moravy další návštěvníky, počet turistů v nedaleké národní přírodní rezervaci Králický Sněžník by ale neměla příliš zvýšit. Z loňské studie totiž podle Servuse vyplývá, že na Králický Sněžník nyní proudí hlavně turisté z polské strany. "Lidé, kteří areál v Dolní Moravě navštíví, tak víceméně zůstávají v něm. Na vrchol chodí trošku jiná sorta lidí, protože je zatím hůř dostupný z české strany a vyžaduje to několikahodinový pochod," podotkl Servus, podle kterého bude vhodné zachovat cestu na vrchol v současné podobě, která nenahrává masivní turistice.

Areál v Dolní Moravě se během posledních 20 let stále rozvíjí. Původně začínal jako lyžařské středisko, délka sjezdových tratí nyní dosahuje více než deseti kilometrů. Postupně přibyly i atrakce a zařízení pro letní sezonu.