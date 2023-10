V Dolánkách u Turnova a na Malé Skále se loučili s vodáckou sezonou

Turnov (Semilsko) - V Dolánkách u Turnova a na Malé Skále se dnes loučili s vodáckou sezonou na Jizeře. Na tradiční závod dvojic Tamzpátky 2023 vyrazilo šest desítek závodníků. Z Dolánek vyjeli na koloběžkách, na Žluté plovárně na Malé Skále pak zamkli Jizeru, předali klíč otužilcům a vyrazili po vodě zpátky. Společnost Sundisk, která Žlutou plovárnu i kemp v Dolánkách stejně jako tamní půjčovny lodí a koloběžek provozuje, tím ukončila letní sezonu.

Fotogalerie

"Už bude zavřeno, děláme ale akce pro objednané skupiny, když někdo přijde, bude to skupina víc než deseti lidí a bude chtít na lodě nebo koloběžky, tak jim vyhovíme," řekl v cíli ČTK jednatel společnosti Martin Bauer starší, který spolu se synem dorazil do cíle jako první. S běžným provozem už nepočítají ani v případě výjimečně pěkného počasí. "Už to nemá smysl, ať si řeka odpočine," doplnil Bauer. Připustil ale, že i když je vody méně, je teď na Jizeře krásně a voda je čistá.

Rodinná firma Sundisk oslaví příští rok 20 let, začínala organizováním dětských táborů a lyžařských škol, dnes se zaměřuje na produkci teambuildingových a outdoorových programů pro firmy, organizuje konference i workshopy, pořádá sportovní a kulturní akce pro děti i dospělé. Na Jizeře, Nise a Dyji má síť základen s půjčovnami lodí, raftů, paddleboardů a koloběžek. "Letošní sezona byla celkově dobrá, byl deštivý květen a část srpna, ale ostatní měsíce byly pěkné a ani to sucho nebylo tak hrozné, jak se občas zdálo," řekl Bauer.

Na Jizeře byla podle Bauera sezona lepší než v loňském roce. "Na jiných řekách, protože máme provozy i na Nise a Dyji, tam to bylo podobné jako loni, ale tady bych řekl, že to byl jeden z nejlepších roků," dodal. Že by lidé výrazně šetřili, v Sundisku nepocítili. "Spíš se lidi mění, ti, co šetří, tak dovolenou trávili tady v Čechách, v kempech. Nebylo to ale moc poznat, nemyslím si, že lidi až tak šetří, spíš je to mediální bublina," poznamenal Bauer.

Pro příští turistickou sezonu chce Sundisk podle Bauera vylepšit turistické informační centrum na Malé Skále. "Máme provozovny v Jizerských horách na Tanvaldském Špičáku a v Bedřichově, na Kristýně u Hrádku nad Nisou na řece Nise a v Lednici na řece Dyji, budeme vylepšovat stávající provozovny, doplňovat vybavení," řekl. O zařazení stále populárnějších koloběžek a kol s elektrickým pohonem ale neuvažuje. "Osobně nemám rád elektrokola jako sportovní náčiní, chápu, že na tom někdo jede do práce, ale do přírody se mi to nelíbí, devastují se tím dříve nedotčené oblasti," dodal.