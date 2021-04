V dohrávce fotbalové ligy Olomouc hostí ve formě hrající Slovácko

Olomouc - V dnešní dohrávce 23. kola první ligy mezi fotbalisty Olomouce a Slovácka proti sobě nastoupí dva týmy s odlišnou formou. Zatímco Hanáci prohráli tři z posledních čtyř zápasů nejvyšší soutěže, soupeř zažívá historicky nejlepší sezonu a může si upevnit třetí místo v tabulce. Tým z Uherského Hradiště bude usilovat o sedmé venkovní vítězství v lize po sobě.

Zápas se měl původně hrát už 14. března, vzhledem ke karanténě Slovácka kvůli hromadné nákaze koronavirem byl ale odložen. Hosté mají k dobru ještě další utkání.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka po návratu z izolace vyhráli oba duely a naplno bodovali v pěti z posledních šesti kol. Venku v lize drží svou rekordní šestizápasovou vítěznou šňůru, kterou natáhli v sobotu po obratu v Opavě. Naopak Olomouc doma podlehla pardubickému nováčkovi 0:1 a tímto výsledkem prohrála potřetí z posledních čtyř kol.

"Čeká nás velmi náročný závěr jara, nejen podle soupeřů, ale také s ohledem na vlastní síly. Olomouc v sobotu prohrála s Pardubicemi, o to víc bude chtít nezdar odčinit. Říká se přece, že dvakrát za sebou se doma neprohrává či nevyhrává," podotkl asistent trenéra Slovácka Jan Palinek. "Olomouci sice bude chybět tvůrce hry Houska, ale má sílu v obraně, je dobrá ve standardkách. Musíme k zápasu přistoupit s plnou zodpovědností tak jako ve druhé půli v Opavě," dodal.

Olomouc doma podruhé za sebou prohrála 0:1 a má co napravovat. Hanákům patří v tabulce deváté místo. "Domácí zápasy musíme zvládat. S Pardubicemi se nám to nepovedlo a já jsem se na hráče hodně zlobil. Chyběl nám pohyb, nevyhrávali jsme souboje. Takový přístup by se nám nevyplatil ani proti Slovácku, které má velmi kvalitní tým. Pro zisk bodů se musíme hodně zlepšit," uvedl olomoucký trenér Radoslav Látal.

Poslední tři vzájemné zápasy v nejvyšší soutěži skončily remízou a dvakrát za sebou bez branek. Slovácko vyhrálo jediný z posledních sedmi soubojů s Olomoucí a na Hané zvítězilo z 16 ligových duelů pouze v květnu 2011.

Utkání má výkop v úterý v 16:30. Kvůli trvajícím opatřením proti koronaviru se stále hraje bez fanoušků.

Statistické údaje před dohrávkou 23. kola první fotbalové ligy: Sigma Olomouc (v tabulce: 9.) - 1. FC Slovácko (3.) Výkop: úterý 6. dubna, 16:30. Rozhodčí: Hocek - Mokrusch, Ratajová - Cieslar (video). Bilance: 33 12-11-10 37:37. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Olomouc: Mandous - Radek Látal, Hubník, Beneš, Zmrzlý - González, Breite, Daněk, Chytil, Hála - Nešpor. Slovácko: Nemrava - Šimko, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Sadílek - Petržela, Kohút, Navrátil - Kliment. Absence: Houska (4 ŽK), Greššák, Vepřek (oba zranění) - Reinberk (4 ŽK), Havlík, Cicilia (oba nemoc). Disciplinární ohrožení: nikdo - Daníček, Havlík, Jurečka, Kliment, Kohút, Kubala, Petržela (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: González (6) - Kliment (9). Zajímavosti: - poslední 3 vzájemné ligové zápasy skončily remízou, 2x za sebou bez branek - Slovácko vyhrálo jediný z posledních 7 vzájemných ligových duelů - Olomouc prohrála jediný z 16 domácích ligových zápasů se Slováckem a v posledních 7 bodovala - Olomouc prohrála 3 z posledních 4 kol a pokaždé 0:1 - Olomouc prohrála 3 z posledních 4 domácích ligových zápasů a 2x za sebou 0:1 - Slovácko prohrálo jediné z posledních 12 kol a v 5 z posledních 6 zvítězilo - Slovácko venku v lize 6x za sebou zvítězilo a v sezoně tam získalo 25 z celkových 46 bodů - Kalabiška může odehrát 200. zápas v české lize, Hofmann (oba Slovácko) si může připsat 150. start - trenér Slovácka Svědík hrával za Olomouc - zápas se v původním termínu nehrál kvůli koronaviru v týmu Slovácka, které má k dobru ještě další odložené utkání Tabulka: 1. Slavia 25 20 5 0 70:15 65 2. Sparta 23 16 3 4 54:26 51 3. Slovácko 23 14 4 5 45:23 46 4. Jablonec 24 14 4 6 40:27 46 5. Liberec 25 12 7 6 37:22 43 6. Plzeň 23 12 4 7 41:27 40 7. Pardubice 24 10 5 9 24:31 35 8. Ostrava 25 9 7 9 33:25 34 9. Olomouc 24 8 9 7 30:26 33 10. České Budějovice 25 7 10 8 27:33 31 11. Bohemians 1905 25 7 9 9 26:28 30 12. Zlín 24 8 5 11 25:31 29 13. Karviná 25 7 8 10 27:38 29 14. Teplice 25 6 5 14 27:53 23 15. Mladá Boleslav 25 4 9 12 29:42 21 16. Brno 25 3 8 14 19:39 17 17. Opava 25 3 6 16 16:49 15 18. Příbram 25 2 8 15 17:52 14