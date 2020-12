V dohrávce extraligy se utkají tabulkoví sousedi Zlín a Litvínov

Zlín - Souboj tabulkových sousedů se stejným bodovým ziskem nabídne v sobotu dohrávané utkání 26. kola hokejové extraligy, v němž Zlín přivítá Litvínov. Berani mají v domácím prostředí co napravovat, ve své aréně vyhráli dosud jen dva zápasy z devíti a horší bilanci má dosud jen nováček z Českých Budějovic.

Zlín čeká během víkendu domácí dvojzápas, v neděli přijede Olomouc. "Jsou to soupeři naší výkonnostní úrovně, takže cíl bude jasný, získat co nejvíce bodů, nejlépe šest," řekl trenér Robert Svoboda.

První vzájemný zápas V Litvínově Berani prohráli 0:1 a prahnou po odvetě. "Myslím, že jsme schopni zvládnout tento duel. Na jeden inkasovaný gól bychom měli vyhrát," konstatoval Svoboda, ale zároveň poukázal na možnou nevyrovnanost výkonů: "Těch pět týdnů na podzim bez ledu prostě musí být znát."

Zlín také trpí užším kádrem, z týmu a do něj pendlují hráči z Přerova, proto i trenér Svoboda rotuje se složením útoků. "V Liberci se nám to osvědčilo a povedlo, ale vždy je to otázka vývoje utkání, takže se to těžko předvídá," uvedl zlínský kouč.

Severočeši vyhráli poslední dva zápasy, ale v ofenzivě to stále není ono. Litvínov nastřílel druhý nejnižší počet gólů po Olomouci a trápí se i v přesilových hrách. Hůře si během početních výhod vedou v celé soutěži pouze Vítkovice.

"Početním výhodám se věnujeme skoro každý den, ale nejde nám to. Hledáme to správné složení, bude muset přijít nějaká změna, protože si těmi přesilovkami vůbec nepomáháme. Zápasy jsou přitom hodně vyrovnané a právě přesilovky a oslabení v nich rozhodují," " uvedl kouč Vervy Vladimír Országh.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou hokejové extraligy PSG Berani Zlín (11.) - HC Verva Litvínov (12.). Začátek zápasu: 17:00. Vzájemný zápas v této sezoně: 0:1. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 17 zápasů/16 bodů (4 branky + 12 asistencí) - Richard Jarůšek, Patrik Zdráhal oba 17/9 (5+4). Statistiky brankářů: Libor Kašík průměr 3,03 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,85 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 3,02 a 90,81 - Denis Godla 2,05, 92,19 a dvakrát udržel čisté konto, David Honzík 3,28 a 88,72. Zajímavosti: - Zlín doma bodoval dvakrát za sebou, ale z výhry se radoval na vlastním ledě jen jednou z posledních pěti utkání. - Berani prohráli osm z uplynulých jedenácti zápasů. - Litvínov po dvou zápasech bez bodu vyhrál dvakrát za sebou. - Verva venku prohrála tři z posledních čtyř zápasů. - Litvínov porazil 17. listopadu doma Zlín 1:0 a ve vzájemných zápasech se radoval poprvé po třech porážkách. - Útočníkovi Viktoru Hüblovi z Litvínova chybějí tři body, aby vyrovnal rekord základní části samostatné české extraligy (od sezony 1993/94) Petra Lešky, který v 991 duelech nasbíral 786 bodů za 244 gólů a 542 asistencí. Hübl má na kontě z 1063 utkání 783 bodů (354+429). Další program: Neděle 13. prosince - 27. kolo: 15:30 HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav (vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 4:11), 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov (0:1 v prodl.), Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice (7:1, 4:1), 16:30 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (5:3, 3:1), 17:00 Madeta Motor České Budějovice - Mountfield Hradec Králové (1:5, 1:6), PSG Berani Zlín - HC Olomouc (1:4, 4:1) 18:30 HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec (3:4 v prodl.; ČT Sport).