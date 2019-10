V dohrávce extraligy hostí Plzeň přemožitele ze semifinále Třinec

Plzeň - Reprízu dramatického jarního semifinále play off nabídne sobotní dohrávka 13. kola hokejové extraligy mezi Plzní a Třincem. V dubnu se z postupu radovali až po sedmizápasové sérii Oceláři, přestože v jejím úvodu prohráli oba domácí zápasy. Nakonec ale mohli právě oni slavit zisk mistrovského titulu.

Plzeňský kouč Ladislav Čihák přiznal, že v hloubi duše se s vyřazením ještě ani po tak dlouhé době nesmířil. "Pořád to někde uvnitř bublá... Ale už jsem vystřízlivěl, je to pryč. Teď je tu nová sezona a nový mančaft. My uděláme všechno pro to, abychom doma získali tři body," ujistil Čihák.

Hned v neděli Indiáni vyzvou Spartu, s ohledem na fanoušky, aby se vyhnuli kolizi s fotbalem, dokonce už od 13 hodin. "Vychází se vstříc divákům, což je v pořádku. Abychom to zvládli, shrnu to jednoduše, co je potřeba. Celý mančaft musí hrabat. Každý hráč má svou roli, kterou musí plnit na sto procent. A odvést to po celý zápas," zdůraznil Čihák.

Jeho svěřence mnohdy sráží, že inkasují záhy poté, co sami skórují. "Už na to ani nechci upozorňovat, protože se to bohužel začíná stávat pravidlem. Minulou sezonu jsme měli jinou anomálii, když jsme dostávali góly v prvních a posledních minutách třetin. Je to chyba, ale nesmíme se v tom babrat, hráči vědí, na co si dát pozor," uvedl Čihák.

Jeho tým bude hrát po týdnu, naposledy se Západočeši představili v sobotu v Brně. A teď jsou před nimi naopak tři zápasy ve čtyřech dnech. Čihák by uvítal větší pravidelnost v zápasovém zatížení. "Není v tom pravidelnost, ale musíme se s tím nějak popasovat. Asi je to pro každého stejné," podotkl. Do hry se vrací Kracík, ze sestavy naopak vypadl kvůli zdravotním potížím Indrák.

Třinec čeká víkendový dvojzápas na českém území: v sobotu v Plzni a v neděli v Kladně. Oceláři poslední dva zápasy venku prohráli a kouč Václav Varaďa nebyl po prohře v Hradci Králové příliš spokojený ani s výkonem.

"Zápas byl z obou dvou stran hodně upracovaný a chyběla lehkost, z našeho pohledu hlavně z důvodu narvaného plánu utkání. Musíme si teď důkladně odpočinout na víkendový dvojzápas v Plzni a Kladně," řekl Varaďa, jemuž chybějí dlouhodobě zranění Martin Růžička a Matyáš.

Statistické údaje před sobotní dohrávkou 13. kola extraligy: HC Škoda Plzeň (7.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 15:00 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 11 zápasů/25 bodů (13 branek + 12 asistencí) - Tomáš Marcinko 13/13 (8+5). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 3,05 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 88,66 procenta a třikrát udržel čisté konto, Kristián Kolář 0 a 100 - Patrik Bartošák 2,04, 93,04 a jednou udržel čisté konto, Petr Kváča 2,66 a 90,91. Zajímavosti: - Plzeň prohrála dva z posledních tří zápasů, ale doma zvítězila dvakrát za sebou. - Třinec dvakrát za sebou venku prohrál a získal jen bod. - Oceláři vyhráli pět z posledních sedmi zápasů a jen v jednom z nich vyšli bodově naprázdno. - Třinec, který v dubnu vyřadil Plzeň v semifinále po výhře 4:3 na zápasy, vyhrál na jejím ledě čtyři z posledních pěti zápasů. - Útočník Tomáš Mertl z Plzně může v neděli proti Spartě nastoupit k 600. utkání v domácí nejvyšší soutěži. - Útočník Martin Adamský z Třince může sehrát v neděli v Kladně 900. zápas v extralize. Další program: Neděle 27. října - 14. kolo: 13:00 HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha (6:7 v prodl.), 15:30 PSG Berani Zlín - HC Energie Karlovy Vary (1:2), 16:00 Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové (6:3), 17:00 HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov (1:2), HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera (2:1 v prodl.), 18:00 HC Dynamo Pardubice - BK Mladá Boleslav (1:4; ČT Sport), Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec (2:6).