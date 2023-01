V dohledovém úřadu budou právník Zpěvák a politologové Pinková a Vymětal

Praha - Novými členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí budou právník Aleš Zpěvák a politologové Aneta Pinková a Petr Vymětal. Senát dnes jejich nominaci v tajných volbách schválil. Jmenování je na prezidentu republiky.

Původně byl mezi nominovanými také dosavadní člen úřadu a politolog Jan Outlý. Senátor Václav Láska (SEN 21) ale jeho kandidaturu odvolal kvůli tomu, že bude Outlý do vedení úřadu opětovně navržen Nejvyšším kontrolním úřadem, a to do konce března před závěrem svého mandátu. Outlý byl před šesti lety senátním kandidátem na předsedu úřadu.

Zpěváka a Vymětala zvolili senátoři v souladu se zákonem o politických stranách na návrh Sněmovny. Podobně Pinková bude jedinou možnou členkou úřadu na základě senátní nominace. Politoložka ve vedení úřadu nahradí od února právníka a politologa Tomáše Hudečka. Sněmovní kandidáti obsadí místa po ekonomovi Jiřím Navrátilovi a bývalém poslanci ODS Františku Siverovi, který od února nahradí ve vedení úřadu Vojtěcha Weise.

Pinková, kterou navrhl místopředseda Senátu Tomáš Czernin (TOP 09), se senátorům představila jako politoložka z Masarykovy univerzity se zaměřením na lobbing, politickou korupci a financování stran. Uvedla, že by se mohla zaměřit na problematiku regulace lobbování, kterou by se úřad mohl v případě přijetí příslušné novely zabývat.

Ekonom a politolog Vymětal přednáší na Vysoké škole ekonomické a na Českém vysokém učení technickém. Senátorům řekl, že se financování a hospodaření stran věnuje deset let, 15 let možné regulaci lobbingu a 20 let boji s korupcí. Jako člen úřadu by chtěl pomoci posílit jeho reputaci a kromě kontrolní funkce by se chtěl zaměřit na osvětovou činnost.

Zpěvák poukázal na zkušenosti z právní praxe a akademické sféry. Úřad označil za jeden z elementárních pilířů kontroly transparentnosti a slíbil svou funkci vykonávat s profesionalitou. Zpěváka nominovalo opoziční hnutí ANO, Vymětala kluby koaličních Pirátů a STAN.

Pinková a Vymětal dostali v tajné volbě shodně 58 ze 68 odevzdaných senátorských hlasů. Zpěvák dostal 57 hlasů.

Dohledový úřad vznikl v roce 2017. Úřad dohlíží na to, jak politické strany a hnutí plní zákonné požadavky na transparentnost hospodaření. Zkoumá jejich výroční finanční zprávy nebo provádí vlastní kontrolu, projednává správní delikty a ukládá sankce. Těžiště činnosti úřadu spočívá v dohledu nad průhledným průběhem volebních kampaní. Týká se to i lednové volby hlavy státu. Za prvních šest let pod vedením Weise uložil za pochybení zhruba 500 pokut v celkové výši kolem šesti milionů korun. Úřad má 19 zaměstnanců včetně předsedy. Roční rozpočet je kolem 30 milionů korun.

Předsedu úřadu navrhuje prezidentovi Sněmovna a Senát, na Siverovi se obě komory shodly. Kandidáty na členy úřadu volí pouze horní parlamentní komora, přičemž dva vybírá ze sněmovních adeptů, jednoho z návrhů senátorů a jednoho z nominantů prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Funkční období předsedy i členů úřadu je šestileté.