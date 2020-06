V Dijonu už čtvrtý den zuřil boj mezi gangy, opět hořela auta

Dijon - Ve městě Dijon na východě Francie v pondělí večer už čtvrtý den v řadě pokračovaly násilnosti, v nichž jde podle médií o vyřizování účtů mezi gangy. Na předměstí Grésilles opět hořela auta a popelnice, maskovaní útočníci zničili i bezpečnostní kamery. Policie čtyři osoby zatkla a poslala na místo posily, uvedla agentura AFP. Násilnosti odsoudil starosta François Rebsamen a ministerstvo vnitra.

Násilné střety začaly v pátek poté, co místní čečenská komunita uvedla, že na jednoho z jejích členů, 16letého mladíka, zaútočil drogový dealer. Čečenci se poté vydali na trestnou výpravu a o víkendu už ve čtvrti rostly barikády a hořela auta. Zranění utrpělo několik lidí, jeden člověk byl postřelen.

"Je to něco naprosto nebývalého a nelze to tolerovat," uvedl starosta Rebsamen. Do Dijonu se dnes chystá ministr vnitra Laurent Nunez.