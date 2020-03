V Diamantové lize byly odloženy zbylé květnové mítinky

Monte Carlo - Organizátoři atletické Diamantové ligy dnes oficiálně oznámili odložení dalších květnových mítinků. Měly se konat 24. května ve Stockholmu, o čtyři dny později v Neapoli a 31. května v Rabatu. Upravený kalendář letošní sezony zveřejní později podle aktuálního vývoje pandemie koronaviru.

Před deseti dny byly kvůli šíření nebezpečné nákazy přesunuty první tři závody elitního atletického seriálu. Ten měl původně začít 17. dubna v Dauhá a pokračovat 9. a 16. května v Číně.

Už tehdy bylo zjevné, že minimálně mítink ve výrazně postižené Itálii je v květnu nereálný. Od té doby se situace spíše zhoršuje, nákazu se nedaří zastavit a v rámci tvrdých ochranných opatření jsou zakázané hromadné akce i cestování.

Není jasné, kdy se situace zlepší, takže zatím ani nový kalendář Diamantové ligy nemá definitivní podobu. "Nové termíny mítinků Diamantové ligy budou oznámeny ve spolupráci se skupinou pro globální kalendář Světové atletiky, jakmile tato mimořádná situace nějaký spolehlivý plán umožní," uvedli v tiskové zprávě pořadatelé.

Koronavirus dopadá i na závody nižších kategorií. Například ostravská Zlatá tretra se musela z původního květnového termínu přesunout na 8. září. Její manažer Alfons Juck, který je členem koordinační skupiny pro termínovou listinu, ČTK řekl, že sezona zřejmě nezačne dříve než v červenci.

Pandemie si vynutila rovněž posun letních olympijských her v Tokiu na rok 2021, což přinese další změny. Světová atletika (WA) je ve spolupráci s americkými pořadateli připravena posunout termín atletického mistrovství světa v Eugene, které by mělo být od 6. do 15. srpna 2021. Možný je i jeho přesun na rok 2022.

"Už jsme jednali s organizačním výborem v Oregonu o změně termínu a možná i diskusi o termínu v roce 2022, abychom vyhověli potřebám olympijských her v roce 2021. Musíme být flexibilní. Žijeme ve velmi nejistých časech a bude potřeba hodně přemýšlení," nechal se v úterý slyšet prezident WA Sebastian Coe.

Diamantová liga má mít od letoška inovovaný formát. Hlavní program mítinků byl zkrácen ze dvou hodin na 90 minut, což vedlo ke snížení počtu diamantových disciplín ze 32 na 24.

Z programu Diamantové ligy pro tuto sezonu vypadly dvoustovka, disk, trojskok a běh na 3000 metrů překážek mužů i žen, což vyvolalo vlnu nevole mezi atlety závodícími v těchto disciplínách. Finálový mítink bude pouze jeden místo dřívějších dvou. Pokud se v Curychu uskuteční, tak potrvá dvě a půl hodiny.