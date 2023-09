V Detroitu začal mezinárodní autosalon, zastiňuje ho hrozba stávky v odvětví

Detroit - V Detroitu dnes začal mezinárodní autosalon, veřejnosti se jeho brány otevřou v sobotu. Výstava dlouhodobě patří ke klíčovým událostem v americkém automobilovém sektoru, letos ji nicméně zastiňuje hrozba stávky v odvětví, píše list The Wall Street Journal.

Odborový svaz pracovníků v americkém automobilovém sektoru United Auto Workers (UAW) nyní hrozí stávkou v automobilkách General Motors, Ford Motor a Stellantis, pokud nebude včas dosaženo nové kolektivní dohody pro zhruba 146.000 pracovníků v USA. Platnost nynější čtyřleté dohody vyprší již ve čtvrtek. Stávka by podle listu The Wall Street Journal mohla nejméně v jedné z trojice automobilek začít již v pátek.

Detroitský autosalon bude v letošním roce stejně jako loni mnohem skromnější než v dřívějších dobách. V letech 2021 a 2020 se výstava vůbec nekonala kvůli pandemii covidu-19. Již před pandemií se přitom začala projevovat tendence automobilek omezovat účast na podobných výstavách. Firmy se čím dál častěji prezentují prostřednictvím vlastních akcí a sociálních médií, píše The Wall Street Journal.

V Detroitu by se letos podle listu mělo objevit pouze 15 automobilových značek, a to převážně od firem General Motors, Ford Motor a Stellantis. To představuje méně než polovinu ve srovnání se situací před deseti lety. Očekává se odhalení pouze šesti nových modelů, zatímco na minulých výstavách to často bývalo přes 40 nových modelů, píše The Wall Street Journal.