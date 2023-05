V deštivém Hyde Parku davy lidí jásaly nad korunovací britského krále

Londýn - Vytrvalý déšť neodradil tisíce Britů a zahraničních turistů od sledování korunovace krále Karla III. na vyhrazených místech v centru Londýna. Davy lidí s deštníky a pláštěnkami sledovaly ceremoniál na velkoplošných obrazovkách v Hyde Parku, kde se během obřadu rozléhal jásot diváků a zvolání "Bůh ochraňuj krále".

"Je to nádherné... velmi emotivní," uvedla v rozhovoru s ČTK dvojice návštěvnic ze severovýchodu Anglie bezprostředně poté, co byl král korunován. "Žádná jiná země to nedělá jako Británie. Vidět všechny tyhle lidi, jak slaví i v tomhle počasí, je to skvělé," líčila své pocity Alison. "Cítím se velmi dobře, je to velká zábava!" dodal španělský turista, který si opodál připíjel šumivým vínem se svojí rodinou.

Londýnské úřady v Hyde Parku podobně jako při loňském pohřbu královny Alžběty II. připravily rozsáhlé zázemí pro diváky s několika obřími obrazovkami a stánky s občerstvením. Na místě panovala veselá nálada, jakkoli se na přítomné po celou dobu obřadu ve Westminsterském opatství snášel déšť.

V několika momentech ceremoniálu diváci začali jásat, zejména pak poté, co se v poledne na obrazovkách objevila koruna svatého Eduarda, kterou poté arcibiskup z Canterbury Justin Welby nasadil na hlavu krále. Když pak Welby prohlásil "God save the king", odpověděli mu diváci v parku stejnými slovy. Mnozí se následně přidali k takzvané "poctě lidu".

Ne všichni však byli připraveni slíbit věrnost králi a jeho dědicům. "To už je trošku moc," poznamenala Tracey, která na korunovaci přijela z Walesu.

Obecenstvo v Hyde Parku tvořili lidé všech generací, od těch, kteří královskou rodinu nijak intenzivně nepozorují, až po ty, kdo s ní mají osobní zkušenosti. Londýňanka Fiona ČTK řekla, že kdysi s králem, tehdy ještě princem Charlesem, spolupracovala na výrobě organických sušenek. "Byl to někdo, pro koho se velmi dobře pracovalo. Je velmi pozorný a odhodlaný. A je to vizionář," uvedla, zatímco sledovala korunovaci s rodinou.

Rodiny s dětmi tvořily značnou část publika, přičemž rodiče v rozhovorech uváděli, že chtěli svým dětem zprostředkovat "kousek historie". "Nikdy jsem korunovaci neviděla... Chtěli jsme, aby si to zapamatovali," řekla Julia, která přijela se svými dětmi z Wimbledonu.

Korunovační ceremoniál mohli lidé na prostranstvích s velkoplošnými obrazovkami sledovat napříč Spojeným královstvím, jakož i v kostelech, kinech či na jiných veřejných místech. Korunovaci zažívá Británie poprvé od roku 1953, kdy obřad absolvovala Karlova matka Alžběta II. Její syn se stal králem v okamžiku její smrti loni v září, při dnešním ceremoniálu pouze symbolicky stvrdil své pouto se státem a anglikánskou církví.

"Uznávám, že to je velmi starodávná a staromódní myšlenka," komentovala dění jedna z divaček, která dorazila z města Milton Keynes severně od Londýna. "Ale líbí se mi skutečnost, že máme někoho, kdo je oddělený od politiky," řekla žena jménem Rebecca.