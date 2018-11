Praha - Přestože fotbalisté Slavie mají před nedělním ligovým derby na Spartě v čele tabulky na letenské mužstvo sedmibodový náskok, trenér červenobílých Jindřich Trpišovský svůj tým jako favorita nevidí. Souboj pražských rivalů je podle něj tak specifický, že na něj nebudou mít poslední výkony a výsledky obou týmů výraznější vliv.

"Jak všichni říkají, derby nemá favorita. V tomhle zápase se vše maže, co bylo předtím v sezoně, je to úplně jedno. Vůbec bych nekoukal na to, kdo má kolik bodů a jaký náskok. Kdokoliv z těch týmů by šel do derby třeba v pozici 12. nebo 13. celku v tabulce, je to jedno. Derby je úplně atypický zápas," řekl na tiskové konferenci Trpišovský.

"Většinou hráči v derby podávají trošku jiné výkony než během sezony. Derby rozhoduje mentální nasazení, určitá osobní odvaha, skladba týmu, případně nějaký klíčový moment. Ne to, co bylo před 14 dny, před týdnem, Týden je ve fotbale dost dlouhá doba, hrozně se to mění," dodal kouč.

Sparta doma v lize neprohrála 16 utkání za sebou, zatímco venku má sérii tří zápasů bez bodu. "Sparta je doma extrémně silná, za poslední dva roky tam prohrála snad jen s Plzní. Budeme se připravovat na Spartu v domácím prostředí. Co je venku, to je jejich věc," uvedl Trpišovský.

V jarním derby na Letné Slavia po poločase prohrávala 0:3 a nakonec remizovala 3:3. "Za poločas jsme si dali de facto tři vlastní góly. Naopak druhý poločas jsme odehráli tak, jak bychom chtěli hrát pořád. Musíme dobře vstoupit do zápasu a hrát tak, jak jsme v poslední době zvyklí, jak jsme ukázali i v těžkých zápasech v pohárech," dodal Trpišovský.

V případě výhry by se Slavia po 14 kolech vzdálila Spartě už na rozdíl deseti bodů. "Za mě by to zase tolik nerozhodlo, protože díky té nadstavbě nebudeme zdaleka ani v polovině soutěže. Mít případně takový luxusní náskok po 14 kolech by bylo příjemné a dávalo by nám to dobrou výchozí pozici. Ale bude se hrát ještě o mraky bodů. Ke konci soutěže budou těžknout nohy. Navíc mezi těmi nejsilnějšími týmy budou všichni hrát ještě o 15 bodů v nadstavbě a stát se může strašně moc," řekl Trpišovský.

Nejvíce váhá nad složení útoku. "Hodně nad tím hrotovým hráčem přemýšlíme vzhledem k typologii zápasu i soupeře, který může navíc nastoupit ve dvou rozestaveních. Výkon útočníka, který nastoupí, pro nás bude hodně klíčový. Jeho aktivitu budeme potřebovat," uvedl Trpišovský.

Variantou je i uzdravený kapitán Milan Škoda. "Možností je dost. Milan je v plném tréninku a za 30 minut s Duklou ukázal, že je dobře připraven. Zvažujeme to i vzhledem k jeho zkušenosti. Je v zápasech se Spartou produktivní, pamatuji se na jeho neymarovský slalom pár let zpět, naposledy zase proměnil penaltu," dodal kouč.

Naopak chybět bude jiný útočník Stanislav Tecl, který si obnovil zranění kolena. "Dnes dopoledne proběhlo vyšetření. Pokud se potvrdí původní diagnóza, bohužel bude muset podstoupit operační zákrok," litoval Trpišovský.

Na Spartě v minulosti trénoval mládež. "Už je to dlouhá doba. Byl jsem tam rok a tři čtvrtě, odcházel jsem kvůli jiným názorům na mládež, než měli lidé, kteří už tam nejsou. Tady ve Slavii je tréninkový areál mládeže spojený s áčkem, ve Spartě je to rozdělené na Strahov a Letnou. Tady budu za chvilku rok. Když je člověk tady, takový velký klub ho pohltí," dodal.