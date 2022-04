V děčínském muzeu vystaví na 600 předmětů na motivy příběhů Harryho Pottera

Své sbírky předmětů na motivy příběhů kouzelníka Harryho Pottera připravuje sběratelka Andrea Vendolská na výstavu od 28. dubna do konce roku 2022 v Oblastním muzeu v Děčíně, 25. dubna 2022. Na snímku je originální kus filmového pásu.

Své sbírky předmětů na motivy příběhů kouzelníka Harryho Pottera připravuje sběratelka Andrea Vendolská na výstavu od 28. dubna do konce roku 2022 v Oblastním muzeu v Děčíně, 25. dubna 2022. Na snímku je originální kus filmového pásu. ČTK/Hájek Ondřej

Děčín - Od čtvrtka bude v Oblastním muzeu v Děčíně k vidění více než 600 předmětů na motivy příběhů kouzelníka Harryho Pottera. Vystavovatelka a majitelka rozsáhlé sbírky mnohdy i vzácné kousky získávala od svých 15 let, tedy téměř 20 let. Na výstavě se najdou i rarity, které nemá nikdo jiný na světě, například nastříhané scény z originálních filmových pásek. ČTK to dnes řekla sběratelka a fanynka fantasy románů britské spisovatelky J. K. Rowlingové Andrea Vendolská.

Výstava s názvem Harry Potter aneb Mudlové, přijeďte express! bude pro veřejnost přístupná od 28. dubna do konce roku. Svou sbírku ukázala Vendolská v Děčíně už před osmi lety, a přestože sběratelka tvrdí, že byla spíš komornějšího rázu, její návštěvnost tehdy trhala rekordy.

"Takový jeden z největších skvostů jsou filmové pásky rozstříhané po scénách a já mám z každého filmu jednu scénu, kterou nikdo jiný na světě nemá, protože ten někdo má další scénu. Pásek byl zkrátka jen jeden," uvedla k jednomu z nejcennějších předmětů na výstavě Vendolská. K vidění budou ale také například podpisy herců z filmového zpracování světa čar a kouzel. Sběratelka některé získala tak, že hercům sama napsala a o podpis je požádala. "Na internetu jsem si našla adresy, většinou to byly adresy do agentur těch herců, a napsala jsem jim dopis, opravdu osobní, a poprosila jsem je o podpis," popsala Vendolská. Na některé autogramy čekala i více než půl roku. Největší cenu má podle sběratelky podpis samotné spisovatelky, který získala dokonce dvakrát.

Návštěvníci se mohou těšit i na originální repliku slavného koštěte Nimbus 2000, na němž létal Harry Potter. "Neshánělo se úplně jednoduše. Několik let jsem čekala, než se konečně někde objeví, abych si ho mohla koupit," řekla sběratelka s tím, že na světě existuje pouze 10.000 kusů a ona vlastní číslo 5278.

Část předmětů Vendolská získala v Londýně, když byla navštívit filmová studia, kde se příběhy o kouzelníkovi natáčely. "To jsem si přivezla třeba chlupaté barevné koule, tomu se říká Kluběnka. Ty se mi tam moc líbily," uvedla sběratelka. Na výstavě budou k vidění také například hůlky, a to nejen hlavních představitelů, slavný Kámen mudrců nebo třeba hulák, který ve druhém díle filmové řady dostal Ron Weasley, blízký přítel Harryho Pottera, od své matky.

S přípravami výstavy pomáhalo celé muzeum a také zoologická zahrada, která k doladění atmosféry mimo jiné poskytla hadí kůže. "Nejvíc mi asi pomáhala moje maminka, která tady pracuje. Ta, co se týče výtvarné stránky, udělala úplně všechno. Vyráběla třeba mozkomora," řekla sběratelka.

Součástí výstavy je také herna, kde si i malí Mudlové, což jsou v potterovských příbězích lidé bez magických schopností, mohou vyzkoušet, jaké to je být čarodějem. Mohou si obléct neviditelný plášť nebo složit hlavolam a venku pak hledat viteály a létat na koštěti.