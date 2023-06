V Děčíně se zatím uprchlé opice nepodařilo chytit, zoo nastražila klec

Děčín - Uprchlou skupinu makaků chocholatých z děčínské zoo se stále nepodařilo odchytit. Z výběhu unikli poté, co někdo v pondělí večer poškodil elektrický ohradník. Policie možného pachatele zadržela. Zoo nainstalovala odchytovou klec v blízkosti areálu, ke kterému mají opice tendenci se vracet. Zoologové nabádají k opatrnosti a vyzývají veřejnost, aby o pohybu makaků případně informovala zoo, která to uvedla na sociálních sítích.

Z výběhu uteklo devět zvířat, dvě se podařilo chytit a jedna samice zůstala v areálu zoo. Mimo areál se pohybuje šest opic. Pokud zvíře kdokoliv uvidí, může volat na telefonní čísla 603 249 680 nebo 605 866 686.

"Opravdu moc prosíme o minimální pohyb lidí v celé oblasti Pastýřské stěny, žádní psi na volno a v žádném případě opice nekrmit. Potrava je jedním z faktorů, který by je mohl nalákat do odchytové klece, případně přímo do jejich výběhu," uvedla dnes zoo v příspěvku na facebooku. Klec zapůjčil zoologické zahradě Lesní úřad Děčín, v jednání je nalíčení další klece, kterou chtějí chovatelé nainstalovat ve čtvrtek.

Šestičlenná tlupa se během dneška rozdělila. "Zaznamenali jsme jednu tříčlennou skupinu, během dne byla viděna i dvojice nebo jednotlivci. Během krátké chvíle se makakové dokáží přesunout o stovky metrů," popsali zástupci zoo s tím, že jejich nalezení a případné uspání je proto velmi komplikované. Terén je navíc nebezpečný.

Policie vyšetřuje muže, který je podezřelý, že poničil elektrický ohradník, čehož zvířata využila k útěku. Policie přijala oznámení od děčínských strážníků o tom, že pátrají po neznámé osobě, která zřejmě po zavírací době v zoo poškodila elektrický ohradník z výběhu opic, a to v pondělí kolem 21:00. Asi o půl hodiny později vypátrali strážníci podezřelého u nedaleké restaurace na Pastýřské stěně. Na člověka u objektu upozornil policista v civilu. Policie následně zadržela dvaačtyřicetiletého muže, kterého umístila do policejní cely. Test na přítomnost drog v těle u něj vyšel s pozitivním výsledkem na THC.