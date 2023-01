V Děčíně a Libereckém kraji čekali na Babiše jeho příznivci i odpůrci

Děčín/Liberec/Jablonec - V Děčíně čekali na kandidáta na prezidenta a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše jeho příznivci i odpůrci. Mezi početný dav přijel s více než hodinovým zpoždění. Na místě odděloval obě skupiny antikonfliktní tým. Po celou dobu vystoupení Babiše na improvizovaném pódiu na náměstí skandovala skupina jeho odpůrců "Pavel na Hrad" a "Babiše do koše". Babiš, který je poslancem za Ústecký kraj, zopakoval řadu výtek, které má vůči kandidátovi Petrovi Pavlovi, bývalému vysokému představiteli české armády a NATO, jenž spolu s Babišem postoupil do druhého kola prezidentských voleb.

Babiš byl od rána v Libereckém kraji. Avizovaný příjezd na Masarykovo náměstí v Děčíně byl v 16:00. Babiš se dostavil patnáct minut po páté hodině odpolední. Vydrželi tu čekat jeho odpůrci vybaveni píšťalkami a slogany i příznivci, kteří měli například českou a slovenskou vlajku. Babiš se za svůj pozdní příjezd omluvil. V půlhodinovém projevu opakoval své výtky vůči vládě premiéra Petra Fialy (ODS) a znovu označil Pavla, který kandiduje na základě podpisů občanů, za vládního kandidáta. Na pódiu byl spolu s Babišem primátor Děčína Jiří Anděl (ANO).

"Naše hnutí uspělo v komunálních volbách a i v prvním kole jsem měl strašně moc hlasů v Ústeckém kraji, já si toho strašně moc vážím. ale ta účast byla nízká," uvedl Babiš. V Ústeckém kraji byla účast v 1. kole voleb 61,50 procenta. "Já vás chci poprosit, je to strašně důležité, přemluvte všechny známé, rodinu, kamarády, aby přišli teď volit, protože pokud to prohrajeme společně, tak je vymalováno do roku 2025. A oni zdevastují všechno, co my jsme vybudovali," řekl Babiš.

Po svém vystoupení se za neustálého skandování odpůrců věnoval Babiš svým stoupencům. S lidmi se fotil, povídal si s nimi. Krátce před 18:30 Děčín opustil. Mluvčí policie Kamil Marek ČTK řekl, že policie nemusela zasahovat a nic řešit. Podle odhadu policie bylo na náměstí asi 200 příznivců a několik desítek odpůrců Babiše.

V Ústeckém kraji Babišovi dalo hlas v prvním kole 47,28 procenta hlasů. Pavel získal 29,29 procenta hlasů. Na Děčínsku měl Babiš 47,93 procenta hlasů a jeho soupeř v druhém kole 27,57 procenta hlasů. Pavel v úterý navštívil Ústí nad Labem, kde ho přivítalo zaplněné Kostelní náměstí skandováním "Pavel na Hrad".

V Jablonci nad Nisou na Babiše čekal početný dav příznivců i odpůrců

V Jablonci nad Nisou na Andreje Babiše čekal početný dav příznivců i odpůrců. Výrazně hlasitější byli ale jeho odpůrci, kteří pískali a hlasitě skandovali "Babiše nechceme", "Vrať se domů", "Jablonec tě nechce" nebo "Už ti jede tramvaj". Poté, co chtěl Babiš po obědě dojít na náměstí za svými podporovateli, zablokovala mu na něj vstup početná skupina jeho odpůrců. Babišovi se na náměstí nepodařilo projít, obklopen pískajícím davem prošel několika bočními ulicemi a krátce po 15:00 z Jablonce odjel.

Policie v souvislosti s Babišovou návštěvou nezasahovala, i když byla v pohotovosti a na místě byli i příslušníci antikonfliktního týmu. Obdobná byla předtím situace i v Liberci, kde Babiše celé dopoledne lidé z obou názorových táborů provázeli, vzájemně si nadávali, osočovali se, překřikovali, ale kromě drobných strkanic v davu k fyzickým konfliktům situace nedospěla. "Policisté v souvislosti s touto návštěvou řešili celkem tři přestupky proti občanskému soužití," uvedla na webu policie její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.

Babiš dorazil do Jablonce z Liberce tramvají a autobusem v doprovodu desítek novinářů. Na konečné tramvaje na něj prakticky nikdo nečekal, ke skupině se lidé připojovali postupně. Nejprve se zastavil ve vinotéce pro svařené víno. Poté zamířil přes ulici do obchodního domu Central, kde se fotografoval se svými fanoušky a také diskutoval s některými kritiky, zejména se studenty.

"Jste už dnes velmi vlivným člověkem, vybudoval jste Agrofert, vlastníte některé média, kdybyste se stal prezidentem, nebylo by to ohrožení demokracie?" zeptal se Babiše v rozhovoru student jabloneckého Gymnázia Dr. Antona Randy Václav Váňa. Ten mu odvětil, že demokracii ohrožuje pětikoalice, která chce omezovat svobodu slova. "My se vracíme do totality," řekl Babiš. Studentům kromě jiného řekl, že výsledek studentských voleb, v nichž jeho protikandidát získal 86 procent hlasů, je důsledkem toho, že jsou mladí lidé příliš ovlivnitelní médii.

Babiš měl se svým týmem původně obědvat v Liberci, na to ale kvůli časovému skluzu nedošlo. Najíst se proto rozhodl v Centralu, kam ho doprovázely desítky lidí. Poté se chtěl přesunout na Mírové náměstí, kde na Babiše čekali další příznivci. Na náměstí se ale nedostal. Početná skupina jeho odpůrců mu na náměstí zablokovala vstup, někteří měli transparenty například s textem: "Nechci se dalších pět let stydět za prezidenta". Žádné potyčky na místě nevznikly. Babiš pak provázen pískáním a skandováním prošel několika ulicemi, aby se dostal zpět k Centralu, kde v podzemním parkovišti stála auta jeho týmu. Odtud pak krátce po 15:00 odjel, aby se setkal s voliči v Děčíně, kde byl naopak v prvním kole úspěšnější ež Pavel.

Bývalého vysokého představitele české armády a NATO Petra Pavla ve stotisícovém Liberci v prvním kole volilo 20.822 lidí, což bylo 40,06 procenta hlasujících. Pro někdejšího premiéra Babiše hlasovalo 16.022 lidí, získal tedy 30,82 procenta hlasů. V 45tisícovém Jablonci pro Pavla hlasovalo 8829 voličů, což znamenalo bezmála 39 procent hlasů. Babiš získal hlasy od 7349 lidí, tedy 32,45 procenta.

Pavel začal dnešní den v Ostravě, kde naopak v 1. kole zvítězil Babiš. Odpoledne byl Pavel s voliči v Brně.

Babiše v Liberci provázeli příznivci i odpůrci a jejich slovní konflikty

Příznivci i odpůrci provázeli od Andreje Babiše v Liberci. Dav lidí jej obklopil už na nádraží ráno po 9:00, vítal jej potlesk i pískot a skandování "Babiš na Hrad" a "Pavel na Hrad" současně. Dopoledne na Soukenném náměstí čekaly na prezidentského kandidáta početnější skupiny lidí, oba tábory, které od sebe dělily tramvajové koleje, na sebe opět pokřikovaly a přely se. Když Babiš přijel, lidé z obou stran ho obklopili, policie je následně z místa odsunula, aby místem mohly projíždět tramvaje.

Příznivci i odpůrci provázeli dnes celé dopoledne prezidentského kandidáta a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše v Liberci. Vzájemně si nadávali, osočovali, překřičovali, ale kromě drobných strkanic v davu k fyzickým konfliktům situace nedospěla. Krátce po poledni Babiš odjel tramvají do Jablonce, kde bude pokračovat v kampani. Babišovým soupeřem ve druhém kole voleb bude bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel.

Dav lidí Babiše obklopil už na vlakovém nádraží ráno po 9:00, vítal jej potlesk i pískot a skandování "Babiš na Hrad" a "Pavel na Hrad" současně. Dopoledne na Soukenném náměstí čekaly na prezidentského kandidáta početnější a výrazně hlasitější skupiny lidí, oba tábory ale od sebe pomyslně oddělily tramvajové koleje. Lidé na na sebe přes ně opět pokřikovali a přeli se. Když Babiš přijel, lidé z obou stran ho obklopili. Policie je následně odsunula z prostoru kolejí, aby místem mohly projíždět tramvaje. Konflikty v centru města policisté řešit nemuseli, vše zůstalo ve verbální rovině. "Ať ho nechají mluvit", "Mně je bližší Brusel než Moskva", "Babiš je zlo, Pavel je peklo", "Babiš to s námi jako jediný myslí dobře," zaznělo nino jiné od přítomných.

Babiš se svým sympatizantům také podepisoval a rozdával letáky. Doprovázela ho manželka Monika. "Jsem poprvé na takovém výjezdu," řekla ČTK a dodala, že ji o to požádal její manžel. Z místa, kde v centru Liberce stála, slyšela ale zejména odpůrce Babiše. "Není mi to moc příjemné. Je mi líto, že to musí manžel poslouchat, ale lidé na to mají právo," dodala.

Na Soukenném náměstí byl Babiš zhruba hodinu stejně jako před tím u vlakového nádraží. "Sleduji ho dlouhodobě. Je to tady jediný člověk, který tady v této zemi něco dokázal," řekl ČTK devětašedesátiletý Milan Piskač. Na setkání přišla s transparentem "Volím Petra Pavla" také pětasedmdesátiletá Eva. "Mě to zlobí, že se tady (Babiš) pořád cpe do politiky a přitom nás okrádá a oblbuje. Omezuje demokracii," řekla ČTK.

Konflikty jeho sympatizantů a kritiků provázely i Babišovo čtvrteční setkání s voliči v Benešově. Babiš dnes ČTK řekl, že mu někteří odpůrci skákali i před auto.