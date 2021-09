V debatě německých kancléřských kandidátů čelil Laschet podle médií přesile

Berlín - Konzervativní kandidát na německého kancléře Armin Laschet v nedělní televizní debatě čelil přesile sociálního demokrata (SPD) Olafa Scholze a kandidátky Zelených Annaleny Baerbockové, kteří vystupovali většinou jednotně. Tak hodnotí německá média poslední společnou diskusi trojice hlavních uchazečů o kancléřský úřad po Angele Merkelové, která po 16 letech v čele Německa odchází z politiky.

"Scholz znovu a znovu zkoušel soudržnost se Zelenými, zatímco bral spolu s kandidátkou Zelených Annalenou Baerbockovou kandidáta unie CDU/CSU Armina Lascheta do kleští," napsala agentura DPA.

Toho, že Scholz si s Baerbockovou ve většině témat notoval a že oba společně kritizovali volební program Laschetovy unie, si povšiml také deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). "Bylo nápadné, jak byli SPD a Zelení v mnoha bodech jednotní," napsal list. Dodal, že žádný z kandidátů neučinil na poslední chvíli nový výraznější předvolební slib.

Laschet podle magazínu Der Spiegel nastoupil do debaty opět v bojovném módu, zatímco Scholz, kterému průzkumy veřejného mínění slibují volební vítězství, se snažil zachovávat rozvahu a vyvarovat se chyb. Konzervativec opakovaně útočil na Scholze i Baerbockovou kvůli otázce zvyšování daní, což byl podle Der Spiegelu jeden z mála momentů, kdy sociálnědemokratický kandidát ostře reagoval. Lascheta obvinil, že unie chce ulevit těm s největšími příjmy, což označil za nesolidární a neufinancovatelné.

"Olaf Scholz a kandidátka Zelených Annalena Baerbocková podpořili spojenectví svých stran a přejí si unii v opozici. Oba také vyloučili koalici s (protiimigrační Alternativou pro Německo) AfD, ale ne s (postkomunistickou) Levicí," shrnul obsah debaty deník Der Tagesspiegel.

Společnou debatu, která byla před parlamentními volbami 26. září poslední, vyhrál podle průzkumu Forsa stejně jako obě předešlé diskuse Scholz. Bylo o tom přesvědčeno 42 procent respondentů. Lascheta označilo za vítěze 27 procent účastníků ankety a Baerbockovou 25 procent.

Scholzova SPD je favoritem také předvolebních průzkumů. Podle agentury Insa, která sondáž vypracovala pro nedělník Bild am Sonntag, by SPD ve volbách získala 26 procent, na druhém místě s 21 procenty by skončila CSU/CSU a třetí by s 15 procenty byli Zelení. Do Spolkového sněmu by se ještě s 12 procenty dostali liberálové (FDP), s 11 procenty protiimigrační AfD a s šesti procenty postkomunistická Levice.