V Dauhá vypadly Krejčíková i Martincová, Veselého čeká Djokovič

"Není snadné vrátit se po delší pauze a odpočinku. Jsem rád, že jsem vydržel bojovat až do konce, protože to byl velice houževnatý soupeř, a jsem rád, že jsem to zvládl," řekl Medveděv, jenž rovněž hrál poprvé od finále v Melbourne. Na místo světové jedničky zatím nemyslí. "Kdyby Novak tenhle týden nehrál, možná bych to měl v hlavě víc, protože by to bylo jen o mně a o tom, jak zahraju," uvedl.

Djokovič, který kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru přišel o možnost hrát v Austrálii, vstoupil do sezony až tento týden. Ani zisk šestého titulu v Dubaji mu ale nemusí k uhájení světového trůnu stačit. Medveděv bude jedničkou, pokud v Acapulcu vyhraje nebo pokud postoupí do finále a Djokovič v Dubaji trofej nezíská. Od roku 2004 se v čele pořadí ATP objevili vedle Djokoviče jen Nadal, Roger Federer a Andy Murray.

Pětatřicetiletý Nadal ztratil za celý zápas s Kudlou při svém podání jen čtyři fiftýny a v letošním roce si připsal už jedenáctou výhru v řadě. "Je to pozitivní začátek, je dobré vyhrát ve dvou setech," konstatoval čtvrtý nasazený Španěl, jenž se ve vysoké vlhkosti snažil co nejvíce šetřit energií a zápas uzavřel vítězným forhendem za 77 minut.

Turnajová trojka Stefanos Tsitsipas naopak bojoval s Laslem Djerem více než dvě hodiny, než po dvou tie-breacích postoupil. Ze zdravotních důvodů nedohráli své zápasy Matteo Berrettini a John Millman. Zatímco pátý nasazený Ital skrečoval duel s Tommym Paulem kvůli problémům s břišním svalem, Australan musel utkání s Marcusem Gironem vzdát kvůli zranění oka, do kterého se sám trefil míčkem.