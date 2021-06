V daňové kauze podnikatele Zadeha začaly závěrečné řeči

Brno - V daňové kauze kolem podnikatele íránského původu Shahrama Zadeha dnes u Krajského soudu v Brně začaly první závěrečné řeči. Týkají se pěti obžalovaných, kteří vinu popírají a nepožádali o dohodu o vině a trestu. Případy zbylých obžalovaných včetně Zadeha soud vyčlenil k samostatnému řízení. Obžaloba viní Zadeha a dalších 13 lidí z daňových úniků dvě a půl miliardy korun při dovozu pohonných hmot. Kauzou se soud zabývá několik let. Zadeh vinu roky popíral, letos na jaře se ale doznal.

Skupina podle obžaloby v letech 2012 a 2013 přivezla do Česka stovky milionů litrů pohonných hmot a díky řetězci firem, které si pohonné hmoty přeprodávaly, stát ošidila na daních. K obchodům podle obžaloby využívala takzvané bílé koně, do transakcí bylo zapojeno přibližně 65 společností. Proces začal na jaře 2016, od té doby se uskutečnily stovky jednání, pokračuje se tento týden, kdy soud v pondělí a úterý vyslýchal svědky. Poté případ rozdělil po jednotlivcích, kteří se přiznali a požádali o dohodu o vině a trestu. Zabývat se jimi bude postupně. Výjimkou je pětice, které vinu popírá. Jde o čtyři obžalované napojené na údajné firmy na špici řetězce - P.P.S. GmbH a Ecoll Invest, konkrétně Eliška Coufalová nyní Opatrná, Petr Dokládal, Petr Moštěk a také Daniel Rudzan, který podle žalobce Ecoll Invest řídil, přestože v něm neměl žádné postavení. Pátým obžalovaným, který vinu popírá, je Radovan Chaloupka.

Podle žalobce byla obchodní činnost firem od začátku nastavena na účel krátit daně při dovozu pohonných hmot, kdy pohonné hmoty kupovaly ve členském státu Evropské unie, přeprodávaly do jiného členského státu, pohonné hmoty pak putovaly přes hlavní tuzemské kupující k dalším menším firmám až k čerpacím stanicím. "Šlo o triangl, což je mechanismus, díky kterému lze dovážet pohonné hmoty, aniž jsou zatíženy daní," uvedl žalobce Aleš Sosík. Doplnil, že při dovozu pohonných hmot ze zahraničí je těžké konkurovat českým cenám, a děje se tak právě jen díky snížení daní.

Podle žalobce se nepodařilo vypátrat osobu, která stála na samém počátku systému. Zadeh jako investor do něj podle žalobce vstoupil až později. "Mám za to, že osobami, které tento systém nastavovaly, nebyly osoby těch prvních investorů ani Zadeh. Pokud budeme pátrat, tak se tady nabízí ti, kteří měli zkušenosti s obchodem s pohonnými hmotami," uvedl žalobce. Podle něj jde především o Daniela Rudzana. Podle žalobce ale Rudzanovi kdosi vyplácel velké peníze a právě tento neznámý mohl celý systém spustit.

Nejvyšší trest žalobce navrhl právě Rudzanovi, a to 11,5 roku, také peněžitý trest deset milionů korun. Dokládalovi a Moštěkovi navrhl 10,5 roku, Opatrné a Chaloupkovi 9,5 roku. Navrhl také propadnutí věcí, především zajištěné peníze na tuzemských a zahraničních účtech i věcí zajištěných při domovních prohlídkách, jako šperky s diamanty. Podle žalobce jde o věci koupené za výnosy z trestné činnosti.

Kromě pětice obžalovaných se další přiznali a mají dohodu se státním zástupcem, hlavní slovo ale bude mít soud. Týká se to i Zadeha, který se po letech popírání na začátku května doznal. Ve vězení si odpykává osmiletý trest za ovlivňování svědků, samostatně v daňovém případu mu hrozilo až 13 let vězení. V jeho případě půjde o souhrnný trest, včetně finančního trestu by se podle státního zástupce měl pohybovat do deseti let.