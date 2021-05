V dalším tendru na dodaní antigenních testů pro školy podalo nabídku devět firem

Praha - V dalším tendru na dodání antigenních testů na covid-19 pro školy podalo nabídku devět firem. ČTK to dnes řekl předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavel Švagr. Správa v aktuální zakázce poptává pro ministerstvo školství 4,7 milionu kusů sad antigenních testů na měsíc červen, tedy do konce školního roku.

"Termín pro podání nabídek byl dnes do 09:00. Obdrželi jsme celkem devět nabídek. V tuto chvíli jsou ve fázi vyhodnocování. Doručení těch testů bude rozděleno celkem do dvou dodávek. Dva miliony testů je třeba dodat do 31. května a zbylý počet - to znamená zhruba 2,7 milionu testů - do 7. června letošního roku," uvedl Švagr.

Předchozí zakázku na dodání 5,6 milionu testů pro školy vyhrála na začátku května firma Targo Promotion. Dodává testy od výrobce Sejoy z Číny za 27,49 Kč za kus bez DPH. Předchozí tendr na konci dubna správa zrušila, protože ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky. Na konci března pak tendr vyhrála společnost Masanta, která dodávala testy Singclean z Číny za 32 korun za kus. Plošné testování ve školách začalo 12. dubna.

Od příštího pondělí se plně k prezenční výuce vrátí zbytek základních škol a přidají se i střední školy. Teoretickou výuku budou moci obnovit rovněž vysoké školy, které ale už budou mít v řadě případů zkouškové období. Rozvolní se režim základních uměleckých škol a středisek volného času. Povinné budou ve školách dál roušky a testování na covid-19.

Pokud se školy rozhodnou přejít na metodu PCR s výsledkem z laboratoře, prodlouží se jim rozestupy mezi testováním na dva týdny. Stát bude do konce června kompenzovat školám výdaje na PCR testy 200 korunami na test, proplácet je bude zpětně. Pokud se školy rozhodnou zůstat u testů antigenních, školáky budou testovat jednou týdně.