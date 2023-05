V ČR žije asi 620 lidí, kteří nevědí o své nákaze HIV, zlepšit to má nový plán

Praha - V ČR žije podle odhadů asi 620 lidí, kteří nevědí o své nákaze virem HIV, kolem 350 z nich jsou cizinci. Diagnózu se dozvědí průměrně asi tři roky od nákazy. Vyplývá to z návrhu Národního plánu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2023 až 2027, který má ČTK k dispozici. Jedním z jeho cílů je vědět o 95 procentech nakažených, současný odhad je 83 procent. Návrh plánu by měla ve středu projednat vláda.

Podle dat Národní referenční laboratoře (NRL) pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu (SZÚ) bylo od roku 1985 do konce března letošního roku v Česku pozitivně testováno na HIV více než 4400 osob, u 834 se nákaza rozvinula v onemocnění AIDS. Stoupl i podíl léčených mezi diagnostikovanými, v roce 2015 jich bylo 80 procent, před dvěma lety 97,5 procenta.

Počty případů postupně rostly do roku 2016, kdy bylo nově diagnostikováno 251 případů. V dalších letech následoval pokles a v roce 2020 a 2021 nové případy ovlivnila pandemie covidu-19 s omezením možnosti cestovat, kdy cizinci častěji v tuzemsku vyhledali léčbu. V posledních letech tvoří cizinci s trvalým pobytem v ČR přes 40 procent nových případů, většina byla nakažená v zemi původu.

Dlouhodobě tvořili největší podíl Ukrajinci a Slováci, loni navíc přišlo z válkou zasažené země asi 630 uprchlíků s nákazou. Asi 90 procent z nich se léčilo už na Ukrajině. "Rozhodnutí ČR poskytovat příslušnou léčbu je zásadní z hlediska snížení rizika přenosu infekce HIV do populace ČR. Nezanedbatelné riziko ovšem představují uprchlíci, kteří nevědí o své HIV pozitivitě, nebo se neléčí. Jejich počet je obtížně odhadnutelný. Na tuto skupinu je potřeba zacílit preventivní aktivity," píše se v plánu.

Pokud jsou pacienti léčeni antivirotiky, nejsou infekční a mají předpokládanou délku života jako zdraví lidé. Jejich léčba v roce 2021 stála podle materiálu 621 milionů korun, průměrně 200.000 korun na pacienta a rok.

Devadesát procent těch, kteří znají způsob své nákazy, se nakazilo sexuální cestou. Postupně se snižuje podíl nakažených mužů majících sex s muži, naopak roste podíl nakažených při heterosexuálním styku, což je způsob častější u cizinců. V posledních pěti letech bylo z občanů ČR nakaženo téměř tři čtvrtiny při styku mužů s muži a pětina při heterosexuálním styku. Další lidé se nakazili při injekčním užívání drog, jinými způsoby nebo zdroj nákazy nevědí. U cizinců je podíl heterosexuálního styku jako způsobu nákazy téměř 41 procent.

Plán také upozorňuje, že více než 47 procent nakažených uvádí jako své bydliště Prahu, která je zároveň častým cílem sexuální turistiky mužů majících sex s muži. Zlepšit situaci může podle něj prevence včetně zvýšení dostupnosti kondomů, ale i preventivních přípravků, která brání nákaze. V roce 2021 je užívalo 745 osob.

Zvýšit by se podle návrhu měla také dostupnost jehel a injekčních stříkaček, protože zhruba 3,5 procenta nových případů jsou nakažení uživatelé drog. Navíc se zabrání i šíření dalších chorob, jako je žloutenka.

Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít normální život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.

Počty nových případů HIV v ČR:

Rok Počet případů z nich cizinců podíl cizinců (v procentech) 2000 58 13 22,4 2001 51 4 7,8 2002 50 7 14 2003 63 11 17,5 2004 72 15 20,8 2005 90 14 15,6 2006 91 21 23,1 2007 121 23 19 2008 148 39 26,4 2009 156 46 29,5 2010 180 41 22,8 2011 153 42 27,5 2012 212 62 29,2 2013 235 65 27,7 2014 232 59 25,4 2015 266 75 28,2 2016 286 87 30,4 2017 254 78 30,7 2018 208 85 40,9 2019 222 73 32,9 2020 251 110 43,8 2021 233 (51*) 102 43,8 2022 292 (57*) 166 56,8 2023 (1Q) 66* 35* 53*

zdroj: NRL SZÚ

*údaje za 1. čtvrtletí