V ČR zemřelo do konce listopadu víc lidí, než je běžné za rok

Praha - V Česku zemřelo do konce listopadu více lidí, než je běžné za celý rok. Podle údajů Českého statistického úřadu zemřelo do konce listopadu 114.781 lidí. Za 11 měsíců roku počet úmrtí překonal i celý rok 2015, který byl s více než 113.000 mrtvými za posledních deset let rekordní. V letech 2018 a 2019 bylo mrtvých přes 112.000. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci covid-19.

Údaje ČSÚ jsou ke konci 48. týdne, tedy do 29. listopadu. Podle dat dostupných na webu ministerstva zdravotnictví do té doby v Česku zemřelo s covidem 8400 lidí. Epidemie koronaviru se v Česku začala šířit v březnu a první oběť covidu byla v Česku zaznamenána 22. března. Do konce roku si covid v Česku vyžádal 11.795 obětí.