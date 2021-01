V ČR zemřelo do konce listopadu víc lidí, než je běžné za rok

Praha - V Česku zemřelo do konce listopadu více lidí, než je běžné za celý rok. Podle údajů Českého statistického úřadu zemřelo do konce listopadu 114.781 lidí. Za 11 měsíců roku počet úmrtí překonal i celý rok 2015, který byl s více než 113.000 mrtvými za posledních deset let rekordní. V letech 2018 a 2019 bylo mrtvých přes 112.000. Důvody nárůstu úmrtnosti statistiky neuvádějí, pravděpodobně k němu ale přispěla epidemie nemoci covid-19.

Údaje ČSÚ jsou ke konci 48. týdne, tedy do 29. listopadu. Podle dat dostupných na webu ministerstva zdravotnictví do té doby v Česku zemřelo s covidem 8400 lidí. Epidemie koronaviru se v Česku začala šířit v březnu a první oběť covidu byla v Česku zaznamenána 22. března. Do konce roku si covid v Česku vyžádal 11.795 obětí.

Z dat ČSÚ vyplývá, že se týdenní počty úmrtí zvyšovaly nepřetržitě od začátku září. V září se ale čísla meziročně lišila o sto až 200 úmrtí týdně, v říjnu už to bylo o více než tisíc a v posledním říjnovém týdnu se počet mrtvých zdvojnásobil z 2066 na 4207. Přes 4000 úmrtí ukazuje i první listopadový týden.

Od začátku roku do 29. listopadu zemřelo o 11 procent více lidí než za stejnou dobu předchozího roku a o 12,5 procenta víc, než je pětiletý průměr. V prvním a druhém čtvrtletí byly počty zemřelých meziročně srovnatelné, ve třetím kvartále už statistici zaznamenali o čtyři procenta více úmrtí než předchozí rok. Důvodem byl především zářijový meziroční nárůst počtu úmrtí o osm procent, uvedli tehdy statistici v demografické zprávě.

Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví zemřelo s koronavirem v Česku dosud 12.257 lidí. Nejvíce případů úmrtí přibylo do statistik v listopadu, a to přes 4900. Následoval prosinec s více než 3200 úmrtími a říjen s téměř 2900. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) z konce listopadu je onemocnění covid-19 hlavním důvodem zvýšené mortality v Česku. Data za říjen ale podle něj ukázala také nárůst mortality z jiných důvodů, než je pravě covid-19.

Z údajů ministerstva zdravotnictví je patrné, že s covidem umírají především senioři. Na celkovém počtu obětí se podílejí lidé starší 65 let více než 90 procenty. Naopak u mladých do 24 let jsou mezi mrtvými dva muži. Zatím nejvíce obětí připadá na Moravskoslezský a Jihomoravský kraj, kde dosud zemřelo shodně přes 1500 lidí. Z hlediska počtu obyvatel jde o třetí a čtvrtý největší kraj. Nejlidnatější Středočeský kraj má dosud 1272 obětí, což je třetí nejvyšší údaj.