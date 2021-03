V ČR začne z pátku na sobotu sčítání lidu, potrvá do 11. května

Praha - V Česku se po deseti letech uskuteční sčítání lidu. Celostátní akce začne o půlnoci z pátku na sobotu a potrvá do 11. května. V prvních dvou týdnech lidé budou vyplňovat údaje elektronicky. Ti, kteří se nesečtou on-line, pak budou moci od 17. dubna do 11. května vypsat papírový tiskopis. Podrobnosti dnes na tiskové konferenci představil předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček. Podle něj se postup sčítání několikrát důkladně testoval, silná je kybernetická ochrana a data budou uložena v Česku.

"Snažili jsme se sčítání koncipovat maximálně šetrně vůči občanům, co se týká množství a citlivosti otázek, i způsobu sečtení," uvedl Rojíček. Takzvaný rozhodný okamžik, ke kterému se údaje vyplňují, je právě z pátku na sobotu.

Sčítání je povinné. Sečíst se musí všichni obyvatelé republiky. Těch je kolem 10,7 milionu. Letos se bude vyplňovat zhruba o polovinu méně údajů než při posledním cenzu v roce 2011. Statistici řadu informací získají z registrů.

"Průměrná doba vyplnění je 15 minut. Počítáme, že v průměru připadne deset minut na bytovou část a pět minut na osobu. Záleží na tom, kolik otázek vyplňujete," upřesnil šéf ČSÚ. Lidé mohou zapsat údaje i za další členy domácnosti, mohou jim také poslat odkaz. Za ty, kteří nemají přístup k internetu, nebo mají z elektronického sčítání obavy, mohou údaje on-line zadat jejich blízcí. Vyplňování se dá přerušit, data si uložit a pokračovat později.

Elektronicky bude možné formuláře vyplnit a odeslat do 9. dubna. Podle statistiků je elektronické sečtení jednodušší. Všechny odpovědi není nutné vypisovat, stačí vybírat z nabídky. Ti, kteří se nesečtou přes internet, pak budou od 17. dubna do 11. května vyplňovat papírové tiskopisy. Ty budou k vyzvednutí na většině pošt, nebo je doručí sčítací komisaři.

Údaje o bytu se zapisují za celou domácnost. Dotazy se týkají výměry bytu, počtu místností či patra. Statistici zjišťují, zda má bydlení plynovou přípojku či kuchyň, nebo kuchyňský kout. V části o osobách se zadává obvyklé bydliště i bydliště po narození, zaměstnání, škola či dojíždění. Právě práci či výuku ovlivnila covidová omezení. Žáci a studenti se učí na dálku, lidé pracují často z domova. Podle statistiků by se do kolonek měl zanést obvyklý stav, ne dočasné změny kvůli uzávěře.

Statistický úřad uvedl, že podle průzkumu plánuje svá data odeslat elektronicky sedm z deseti Čechů a Češek. Podle Rojíčka se postup sčítání několikrát důkladně testoval, kybernetická ochrana je silná a údaje budou uloženy v ČR. ČSÚ je žádným úřadům nepředá.

Formulář bude na webu www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21, kterou si bude možné stáhnout. Elektronický dotazník bude vedle češtiny ještě v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či živý chat s operátorem.

Šéf ČSÚ:Cenzus v ČR není možný bez zapojení všech, chybí registry

V Česku není možné provést sčítání lidu bez zapojení všech obyvatel republiky. Státu totiž chybí registry údajů, které se podle mezinárodních požadavků zjišťují. Statistici z databází mohou získat jen část potřebných dat. Na dnešní tiskové konferenci k letošnímu cenzu to řekl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

"V českých podmínkách není realizovatelný cenzus, který by byl založen zcela na databázích nebo registrech státu. V tom jsme přece jen výrazně pozadu například oproti skandinávským zemím," uvedl Rojíček.

V řadě států statistici při sčítání získají údaje z databází. Ptají se pak jen vybrané skupiny obyvatel. Třeba Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Nizozemsko, Slovinsko či Rakousko využívá své registry. Stejně chtěl původně při letošním cenzu postupovat i ČSÚ. Posouzení 37 registrů před pár lety ale ukázalo, že to možné není. Chyběly údaje o rodinách a domácnostech, dosaženém vzdělání či zaměstnání. Ucelené nejsou ani informace o bytovém fondu. Vláda tak v lednu 2018 souhlasila s tím, že cenzus bude opět plošný a zapojit se do něj musí všichni obyvatelé. Těch má Česko 10,7 milionu.

Podle Rojíčka ale nastal pokrok. Ve srovnání s rokem 2011 budou lidé vyplňovat zhruba o polovinu údajů méně. Před deseti lety se vypisovaly tři formuláře - list osoby, domovní a bytový list. Domovní list se vypustil. Ubylo i otázek v části o osobách.

Rojíček řekl, že řada registrů ale stále chybí. Česko nemá registr bytů. U lidí zná jen adresu trvalého bydliště. Statistici nedokážou z dostupných údajů zjistit, jak vypadá složení domácností. Schází registr vzdělání, podle šéfa ČSÚ jsou k dispozici jen částečné informace u mladších ročníků. Obtížně dostupné, nebo nedostupné jsou údaje o zaměstnání a profesi či dojíždění.

"To jsou věci, které nelze získat z registrů. V podstatě ten minimální rozsah požadovaný mezinárodními standardy bychom nebyli schopni dát dohromady bez toho, aniž bychom udělali plošné šetření. Doufáme, že občané budou mít pochopení. Snažili jsme se to udělat co nejjednodušeji, ale jednodušeji už to nešlo," řekl Rojíček.

V Česku či někdejším Československu se data zatím vždy sbírala od všech obyvatel v terénu. Při posledním cenzu v roce 2011 lidé mohli poprvé poslat údaje elektronicky. Potřebovali k tomu ale stejně papírový tiskopis, jehož číslo museli v počítači zadat. Statistici pak obdrželi skoro 17,5 milionu papírových a elektronických formulářů.

"Letošní sčítání je připraveno primárně on-line," uvedla mluvčí sčítání Jolana Voldánová. Elektronické formuláře bude možné vyplňovat od půlnoci z 26. na 27. března do 9. dubna. Údaje není nutné vypisovat, stačí vybírat z nabídky. Papírové formuláře se pak budou vyplňovat od 17. dubna do 11. května. Dostanou je jen ti, kteří se nesečtou přes internet. Doručí jim je s předplacenou obálkou sčítací komisaři. Tiskopis bude k dostání i na většině pošt. Stačí ho pak vhodit do poštovní schránky, nebo odevzdat na poště.