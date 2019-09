V ČR začíná kampaň Pěšky do školy, zapojí se do ní na 50 škol

Praha - V Česku dnes začíná druhý ročník kampaně Pěšky do školy. Jejím prostřednictvím chtějí pořadatelé, organizace Pražské matky, zklidnit dopravu před školami a upozornit na to, že cesta do školy je příležitostí, jak rodiče a děti mohou být spolu a současně mohou mít více pohybu. Akce potrvá do konce měsíce a přihlásilo se do ní 50 škol, nejvíce v Praze. ČTK to řekla Blanka Klimešová z organizace Pražské matky.

Děti ze zapojených třídní kolektivů by měly aspoň týden chodit do školy pěšky, na kole, koloběžce nebo skateboardu. Každá cesta se přitom počítá a soutěžící mohou získat různě ceny, včetně výletu do vědecko-zábavního parku.

Pořadatelé chtějí kampaní dosáhnout toho, aby přibylo dětí, které do školy chodí pěšky pravidelně. Vinou řidičů, kteří ráno děti dováží autem, podle nich vznikají před školami nepřehledné a nebezpečné situace. Navíc pravidelný pohyb je důležitý pro zdravý vývoj dětí a chůze je rozvíjí i sociálně, protože se potkávají s různými lidmi a situacemi. Vedle toho se děti podle Pražských matek při chůzi do školy také naučí, jak se pohybovat v dopravním provozu.

Podle jejich zjištění rodiče vozí do škol až čtvrtinu dětí, přičemž v některých školách je to až 40 procent žáků. Některé z dětí, které rodiče do školy vozí, přitom bydlí maximálně půl kilometru od školy. Více než polovina rodičů vozí děti autem, protože pak pokračují do práce, třetina tuto možnost volí z časových důvodů, uvedla organizace.

"Narůstající počet aut před školou zvyšuje obavy rodičů pouštět děti samotné pěšky, proto je raději vozí autem. Tím ale situaci před školou bohužel dále zhoršují. Kampaní Pěšky do školy bychom chtěly tento trend zvrátit a vrátit okolí škol dětem," uvedla už dřív Klimešová.