V ČR začalo hlasování v komunální volbách a vybírání třetiny senátorů

Praha - V Česku začaly dnes ve 14:00 komunální volby, v nichž lidé rozhodnou o složení svých radnic na příští čtyři roky. Letošní celostátní volby do obecních zastupitelstev jsou osmé v historii samostatné České republiky. Na části území se souběžně rozhodne o budoucím složení třetiny Senátu, tedy 27 z 81 senátorů. Horní komora se takto proměňuje každé dva roky od jejího naplnění v roce 1996, letos to bude potřinácté.

Mezi první voliče budou patřit tradičně představitelé parlamentních stran nebo prezident Miloš Zeman. Hlasovat může více než osm milionů voličů. Při minulých volbách před čtyřmi lety mělo tuto možnost zhruba 8,35 milionu voličů, využila ji zhruba polovina.

Na rozdíl od předchozích voleb v uplynulých dvou letech nebudou moci hlasovat voliči, kteří jsou v nařízené izolaci kvůli koronaviru. Podle ministra zdravotnictví jich bylo na 10.000. O složení radnic naopak budou moci rozhodovat cizinci ze zemí EU, kteří mají v českých a moravských obcích trvalý či přechodný pobyt.

Volební místnosti se otevřou na tradičních místech, většinou ve veřejných budovách, zhruba rok od loňských sněmovních voleb. Budou dnes standardně otevřeny do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Hlavní výsledky by mohly být známy do sobotní půlnoci. Kompletní výsledky hlasování, zejména v případě obecních voleb, budou k dispozici zřejmě až v neděli ráno. O složení zastupitelstva je v podstatě předem jasno jen na vesnicích, kde se podařilo dát dohromady jen tolik kandidátů, kolik je zastupitelů.

Komunální volby se podle ministerstva vnitra uskuteční v 6243 městech a obcích. Ve zbývajících 11, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů, bude minimálně do ledna řídit chod obce ministerstvem jmenovaný správce. Ve třech z nich ale přesto volební místnosti otevřou kvůli senátním volbám.

Vybírat se nyní bude zhruba 62.000 zastupitelů z 195.214 kandidátů. Nejvíce křesel ze stran budou obhajovat KDU-ČSL (3645), hnutí STAN a SLK (dohromady 2749) a ODS (2600). ČSSD před čtyřmi lety získala 1955 zastupitelů, ANO 1684, KSČM 1470. Za TOP 09 bylo zvoleno 454, za Piráty 358 a za SPD 161 zastupitelů. Ve většině velkých měst bude vítězství obhajovat ANO, které obsadilo křesla 14 z 26 primátorů.

Podobně v senátních volbách bude nejvíce křesel obhajovat lidovecká frakce, a to sedm. Po šesti mandátech obhajují klub Starostů a klub ProRegion, v němž jsou zástupci ANO a ČSSD. Klub ODS a TOP 09 usiluje minimálně o udržení pět křesel, klub hnutí Senátor 21 a Pirátů o dvě. Místo v Senátu uvolní bývalý komunista Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz). Celkem se o místa v Senátu utká 178 kandidátů.