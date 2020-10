V ČR v pondělí přibylo 4310 případů covidu, zemřelo 54 lidí

Praha - Počet prokázaných případů nemoci covid-19 v Česku stoupl o 4310. Je to nejvyšší nárůst v prvním pracovním dni týdne od začátku epidemie. Předchozí pondělí bylo o téměř 1200 případů méně. Dnes zatím přibylo dalších 3906 potvrzených případů, tedy jen o 400 méně než za celé pondělí. V pondělí zemřelo s koronavirem 54 lidí, nejvíce od začátku epidemie. Vyplývá to z aktualizovaných údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od 1. března, kde se v Česku objevily první případy covidu-19, se koronavirem nakazilo přes 125.000 lidí. Necelá polovina z nich už se z nemoci uzdravila. Aktuálně nemocných je přibližně 65.800.

U většiny nakažených má nemoc mírný průběh nebo jsou úplně bez příznaků. V nemocnicích je podle posledních údajů resortu zdravotnictví 2503 lidí s prokázaným koronavirem, stav 467 z nich je těžký. Od začátku října vzrostl počet hospitalizovaných o téměř 1500 pacientů.

Od začátku epidemie zemřelo v Česku 1097 lidí s nemocí covid-19. Nárůst úmrtí zrychluje v posledních dnech. V pátek jich bylo 53, v sobotu 45, v neděli 40 a pondělí 54. Dnes zatím ministerstvo registruje 19 obětí. Tyto údaje se ale mohou ještě zpětně měnit. Od začátku měsíce zemřelo 427 lidí s koronavirem.

Nejrychleji se nyní nemoc šíří na Uherskohradišťsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno téměř 628 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Druhým nejpostiženějším okresem je Příbramsko s 511 případy a třetím Plzeň-sever s 503 případy na 100.000 obyvatel za poslední týden.

Kvůli vysokému počtu nově infikovaných vláda v pondělí zavedla s platností od středy další opatření, která mají bránit šíření nákazy. Shromažďování bude omezeno na maximálně šest osob. Už ode dneška je také povinné nosit roušky na zastávkách veřejné dopravy, tedy na jejich nástupištích, v přístřešcích a čekárnách.

Od středy až do konce října přejdou školy včetně prvního stupně základních škol na distanční výuku. Mateřských škol a speciálních škol a tříd se opatření netýká. Do 3. listopadu budou muset mít zavřeno také restaurace, bary a kluby. Restaurace budou moci vydávat do 20:00 jídlo s sebou.