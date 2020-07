V ČR ubylo od března 42.400 zaměstnanců z ciziny

Praha - V Česku ubylo za posledního čtvrt roku po nástupu koronavirové krize 42.400 zahraničních zaměstnanců. Od března do června počet poklesl o zhruba sedm procent. Na konci letošního prvního pololetí firmy či instituce v ČR zaměstnávaly 602.500 cizinců. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnil úřad práce. Podle údajů nejvíc zaměstnaných lidí z ciziny bylo v ČR loni v říjnu, a to téměř 649.700.

Zhruba tři pětiny zahraniční síly tvoří lidé z Evropské unie. Zatímco unijních zaměstnanců od března ubylo o procento, cizinců ze států mimo EU o 15 procent. ČR byla od 12. března kvůli koronavirové nákaze přes dva měsíce v nouzovém stavu. Řada lidí ze zahraničí se vrátila do vlasti. České úřady v cizině přestaly přijímat a vyřizovat žádosti o víza i o zapojení do programů k získání zahraničních sil. Hospodářská komora už dřív uvedla, že firmy potřebují, aby se nábor co nejdřív obnovil. Zdůrazňovala, že domácí pracovníky to neohrozí, protože tuzemských zájemců o požadované profese je nedostatek.

Nejpočetnější skupinu zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU tvoří lidé z Ukrajiny. Na konci března jich mělo v ČR zaměstnání přes 169.147. O tři měsíce později úřad práce evidoval 133.086 ukrajinských zaměstnanců. Do konce června jich tak ubylo 36.000, tedy víc než pětina. Je to 85 procent celkového úbytku zahraničních sil v Česku.

Zhruba o 800 je po čtvrt roce méně sil z Rumunska a o 3000 z Polska. Naopak slovenských pracovníků je v Česku víc než před čtvrt rokem, a to asi o 1200. Na konci pololetí úřady práce evidovaly 199.249 zaměstnanců ze Slovenska. Slováci jsou nejpočetnější skupinou cizinců na českém trhu práce.

Před rokem 2004 bylo v Česku kolem 100.000 zahraničních zaměstnanců. Po vstupu do unie zájem cizinců o práci v ČR začal rychle růst. Na konci roku 2008 se počet přehoupl přes 284.550. Po nástupu minulé krize zaměstnaných cizinců a cizinek ubylo o víc než 50.000. U pracovníků z unijních států byl ale úbytek minimální, a to jen na počátku recese.

Na předkrizová čísla se Česko dostalo v červnu 2015. Od té doby počet rostl, snižoval se jen v zimních měsících mimo sezonu. Nejvíc zaměstnaných cizinců evidoval úřad práce loni v říjnu, a to skoro 649.700. Nad 600.000 se počet zahraničních zaměstnanců dostal loni v květnu. Letos v lednu jich bylo v ČR zhruba 607.600. Do konce března číslo stouplo na 644.900, meziročně zhruba o 56.500. Na konci prvního pololetí byl pak počet o 5000 nižší než v lednu a o 4000 nižší než před rokem.

Nezaměstnanost v Česku zatím roste jen mírně. Od března do června se zvedla ze 3,0 na 3,7 procenta. Úřady práce evidovaly na konci pololetí o 44.000 zájemců o práci víc než před čtvrt rokem, celkem 269.637. Přibylo i zahraničních nezaměstnaných. V březnu stejně jako v lednu bylo v Česku 5400 uchazečů o místo z unijních států, v červnu skoro o 2200 víc. Ze zemí mimo EU pocházelo začátkem roku i v březnu kolem 3170 nezaměstnaných, v červnu 4800.

Na konci prvního pololetí bylo v evidenci pracovních úřadů 334.904 volných pozic. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) při zveřejnění údajů o červnové nezaměstnanosti řekla, že u tří ze čtyř volných míst stačí základní vzdělání a finanční ohodnocení je "téměř na úrovni minimální mzdy".

Počet zahraničních zaměstnanců na konci vybraných let a v některých měsících

Rok Zahraniční zaměstnanci 2004 107.984 2008 284.551 2009 230.709 2010 215.367 2011 217.862 2015 321.956 2016 381.374 2017 472.357 2018 568.675 červen 2019 606.482 říjen 2019 649.652 2019 621.870 březen 2020 644.914 červen 2020 602.513

Zdroj: Úřad práce, Český statistický úřad