V ČR se zvětšuje rozsah půdního sucha, letos je dosud nejrozsáhlejší

Brno - Kvůli vysokým teplotám a slabým srážkám posledních dnů se zvětšuje v Česku rozsah zemědělského sucha, tedy sucha v půdě do jednoho metru. Letos jde o dosud největší rozsah sucha. Podle webu Intersucho zasáhly dva nejhorší stupně sucha v neděli už 11 procent území. Sucho není na 12 procentech území a paradoxně jde o území jižní Moravy a západní části středních Čech, což jsou obecně sušší oblasti, vyplývá z údajů na webu Intersucho.

Vědci hodnotí míru sucha v půdě do jednoho metru na základě poměru aktuální situace s průměrnou situací v letech 1961 až 2010. To, že je jižní Morava na mapě míry sucha z velké části bílá, tedy neznamená, že by na jižní Moravě byl nyní dostatek vody v půdě, jen jde o situaci, která je v tomto období běžná. Při pohledu na mapu nasycenosti půdy je na tom jižní Morava nejhůře společně s Polabím a Poohřím. Proti průměrnému nasycení půdy v tomto období však panuje nejhorší situace v severní polovině republiky na východ od Prahy. Nejintenzivněji je suchem zasažené Podkrkonoší a prakticky celý Královéhradecký kraj.

Podle klimatologa z Ústavu výzkumu globální změny Pavla Zahradníčka v červnu pršelo převážně z přeháněk a bouřek, které mají výrazně lokální charakter, proto se může situace lokálně lišit. Řekl to ČTK. Intenzivnější déletrvající deště se Česku v červnu zatím vyhýbaly. "Nejvíce srážek spadlo v minulém týdnu v oblasti Jeseníků a na jihozápadě republiky, a to okolo 30 milimetrů za týden. Na většině území napršelo většinou jen do deseti milimetrů. Půdní sucho se bude v dalších deseti dnech rozšiřovat, i když díky očekávaným přeháňkám z bouřek se čeká velká prostorová proměnlivost. I tak platí, že až na 80 procentech území republiky se bude v dalších deseti dnech vyskytovat sucho," uvedli tvůrci projektu Intersucho.

V červnu se také kvůli nedostatku vody zhoršil v některých regionech odhad zemědělců, jak sucho dopadne na úrodu. Nejhorší predikci mají sedláci z Mostecka, Lounska a Pardubicka, kteří očekávají ztrátu na výnosech přes 40 procent. Ztrátu mezi 30 až 40 procenty očekávají zemědělci v části Plzeňska, na Karlovarsku a na Litoměřicku. Naopak na jižní Moravě, která se potýká se suchem víceméně již každý rok, letos v dubnu a v květnu dostatečně pršelo a současný nedostatek vody už není pro rostliny tak kritický, jako by byl na jaře. Větší dopad má červnové sucho na jařiny a také na pícniny, které po první seči dostatečně nerostou.