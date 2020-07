V ČR se znovu rozšíří jesle, nahradí dětské skupiny

Praha - V České republice se znovu rozšíří jesle, od září 2024 by měly úplně nahradit dětské skupiny. Návrh novely zákona schválila vláda, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Podle plánu by měl zákon začít platit od poloviny příštího roku. Novela by zároveň měla umožnit rodičům, aby děti mohly být v jeslích do tří let, konkrétně do srpna následujícího po třetích narozeninách.

Česko patří v Evropské unii (EU) ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Chybějící místa ve školkách měly zajistit dětské skupiny. Ty se platí hlavně z peněz EU. Jejich čerpání ale skončí v polovině roku 2022. Novela podle MPSV zavádí systém financování, na jehož základě budou zařízení příspěvek dostávat na každé obsazené místo v denní výši stanovené nařízením vlády, a to zálohově každé tři měsíce. Výši příspěvku i maximální úhradu rodičem bude každoročně stanovovat kabinet.

Novela má podle úřadu přispět i k větší kvalitě jeslí. Ministerstvo chce zavést povinnost dalšího vzdělávání pečujících osob a legislativně ukotvit standardy kvality péče. "Dojde také k úpravě odborné způsobilosti pečujících osob se zaměřením na zdravotnické minimum a k vytvoření nové profesní kvalifikace chůvy pro děti v jeslích s důrazem na zdravotnické vzdělání," uvedl resort.

Podle analýzy ministerstva práce v mateřských školách, dětských skupinách či mikrojeslích chybí zhruba 20.000 míst pro děti do tří let. Opatrování se tak nedaří zajistit třem z deseti děvčat a chlapců v tomto věku, pro něž by ho rodiče potřebovali. Od tří let je nárok na školku. V současnosti existuje podle MPSV téměř 1100 dětských skupin a 98 mikrojeslí s kapacitou zhruba 15.000 míst, na kterých se děti mohou střídat.