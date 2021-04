V ČR se vrátila část žáků do škol a otevřely se některé obchody

Praha - Do škol v Česku se dnes vrátili žáci prvního stupně a do školek předškoláci. V souvislosti s tím byl obnoven i provoz papírnictví, obchodů s dětským oblečením a obuví. Vedle toho se znovu otevřely čistírny, prádelny nebo farmářské trhy a návštěvníky opět přivítaly knihovny či zoologické zahrady. S koncem nouzového stavu, který platil v zemi od loňského 5. října, je ode dneška znovu povoleno i cestování mezi okresy nebo noční vycházení. V podvečer odstartuje spoty na komerčních televizních stanicích dlouho chystaná národní kampaň na podporu očkování proti covidu. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček chce, aby Česko bylo připraveno na okamžitý nákup ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik V, až ji schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Neschválenou vakcínou by podle něj Česko očkovat nemělo a nebude. V případě nutnosti je ochotný odjet do Moskvy.

V neděli v ČR přibylo 976 případů koronaviru, což je nejméně od neděle 13. září. Před týdnem byl počet potvrzených případů víc než dvojnásobný, víkendová čísla jsou nižší kvůli menšímu počtu testů. Počet hospitalizovaných s covidem se dostal na nejnižší úroveň od konce prosince a počet pacientů ve vážném stavu je nejnižší za téměř dva měsíce. V nemocnicích bylo k dnešnímu ránu podle ministerstva zdravotnictví 5070 lidí s koronavirem, z toho 1157 ve vážném stavu.

I přes oslabování epidemie koronaviru v ČR zůstává většina opatření, která mají šíření nákazy bránit, v platnosti. Po konci nouzového stavu se řídí pandemickým zákonem. Oproti očekávání se zatím neuvolnila pravidla pro shromažďování. Vláda dnes odpoledne projedná návrh ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO), aby se venku i uvnitř mohli dál setkávat jen dva lidé. Kabinet by mohl jednat i o častějším testování zaměstnanců ve firmách.

Nouzový stav skončil o půlnoci na dnešek, policie za šest měsíců jeho trvání zaznamenala přes 85.000 přestupků proti vládním restrikcím. Na místě uložila zhruba 24.700 pokut, kolem 6500 případů porušení nařízení předala do správního řízení. Většinu přestupků, přes 54.000, vyřešila domluvou, sdělil ČTK mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. Nicméně ani po dnešku se intenzita policejních kontrol dodržování protiepidemických opatření nezmění. Jediným faktickým rozdílem bude podle policejního prezidia stažení policistů z hranic okresů.

Díky předchozímu rozhodnutí vlády se dnes otevřely školy pro předškoláky a v lavicích opět mohli usednout žáci prvního stupně. Třídy se budou střídat po týdnech, což se ale netýká malotřídek a škol do 75 dětí. Podmínkou prezenční výuky je negativní antigenní test, který se bude dělat dvakrát týdně. Podle zjištění ČTK se testování žáků dnes obešlo bez větších komplikací. V některých případech při něm asistovali rodiče. Děti a učitelé podle ředitelů i bez rodičů ale vše zvládli.

Minulý týden rozvezli hasiči ze skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) do krajů pro školy 4,1 milionu testů na covid. Do škol zamířilo 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu dosud dodaných testů od společnosti Singclean. Oboje jsou vyrobeny v Číně. Celkem je podle dřívějších informací pro školství k dispozici asi 7,6 milionu testů. Další dodávku 5,6 milionu testů pro školy chce mít ministerstvo školství ve skladech SSHR 3. května, podle předsedy SSHR Pavla Švagra je tento termín ale šibeniční. Ministerstvo totiž až dnes zaslalo správě upravenou specifikaci, která určuje, jaké druhy testů mohou být poptávány. Počítá s tím, že musí jít o odběr z přední části nosu, ze slin nebo z přední části dutiny ústní.

Například pražští zastupitelé vedle toho navrhují doplnit testování dětí ve školách tzv. PCR poolingovými testy, které jsou neinvazivní, a pro děti tak pohodlnější. Nyní nařízené antigenní testy jsou podle nich nespolehlivé. Poté by bylo možné případně zrušit rotaci a do škol vrátit víc děti. Tomu by se přizpůsobil školní týden, který by byl zkrácený na čtyři dny a v pondělí by platila distanční výuka a testovalo se. ČTK to dnes řekli zastupitelé Mariana Čapková (Praha Sobě) a Tomáš Portlík (ODS), který je zároveň starostou Prahy 9. Po ministerstvu zdravotnictví budou žádat výjimku, aby mohly některé radnice navržený systém vyzkoušet.

Vedle toho například Olomoucký kraj bude požadovat pro školy dodání jiných antigenních testů. Minulý týden dostal pro školy čtvrt milionu testů typu Singclean, ale ředitelé škol podle něj upozorňovali na řadu technických potíží během samotného testovacího procesu. Podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) nejsou pro samotestování dětí uvedené testy praktické. Například podle ředitele olomoucké ZŠ Stupkova Petra Hofírka testům chybí dostatečný počet stojánků, které ve škole museli nahradit kostičkami z lega.

Původní předpoklad vlády počítal s tím, že příští pondělí bude obnovena i výuka na středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol. Mezioborová skupina pro epidemické situace to ale nedoporučuje. Na webu dnes uvedla, že obnovení výuky na těchto školách by se mělo odložit nejméně na 26. dubna, až se projeví aktuální zmírnění opatření. Záležet bude podle nich ale na tom, jaká další omezení mimo školství by se spolu s tím zmírňovala.

K řešení koronavirové situace má přispět očkování proti nákaze. Podle březnového průzkumu agentury Nielsen se chce nechat očkovat 28 procent lidí a "spíše ano" 23 procent Čechů. Národní kampaň na podporu očkování chce docílit toho, aby se k očkování přihlásilo 70 procent české populace. Úřad vlády zaplatil za návrh kampaně 4,2 milionu korun bez DPH, ministerstvo zdravotnictví nakoupí prostor v médiích až za 50 milionů korun.