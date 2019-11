V ČR se v létě ubytovalo o 2,6 % více turistů, přibylo Poláků

Praha - Počet hostů, kteří se v letošní hlavní turistické sezoně ubytovali v Česku, stoupl meziročně o 2,6 procenta na 7,5 milionu. Převažovali mezi nimi domácí turisté. Ze zahraničních zemí přijelo tradičně nejvíce Němců, následovali Poláci, kteří ze druhého místa sesadili Slováky, a ubylo Číňanů a Britů. Z cestovního ruchu nejvíce těží Praha. Od začátku roku do konce září se v Česku ubytovalo 17,3 milionu lidí, což překonalo celoroční návštěvnost roku 2015.

Domácích hostů v českých hotelech, kempech či penzionech ve třetím čtvrtletí přibylo 2,8 procenta, zahraničních 2,3 procenta. Čechů se ubytovalo o 840.000 víc než cizinců.

Nejpočetnější skupinou mezi cizinci byli Němci, kterých od července do září v Česku přespalo 586.000, o procento víc než před rokem. Slováky letos z druhého místa sesadili Poláci, kterých v českých ubytovacích zařízeních přespalo 239.000, což bylo o 15 procent více než před rokem. Slováci byli s 233.000 hosty třetí, následovali Američané a Číňané. Hosté z Číny přitom před rokem byli třetí nejpočetnější národností mezi turisty v Česku, letos jich meziročně ubylo o 2,2 procenta na 210.000. Snížil se také zájem Britů, Korejců nebo Nizozemců.

Noclehů bylo letos v létě o 1,7 procenta více než před rokem, turisté v Česku strávili 20,9 milionu nocí. Nejvíce nocí připadá na domácí turisty, a to 12,5 milionu. Ze zahraničních turistů v Česku přespávali nejvíce Němci (1,65 milionu nocí), následují Rusové, Američané, Slováci a Poláci.

Nejexponovanějším místem v Česku je nadále Praha, kde se v létě ubytovalo 2,298 milionu lidí. Počet nocležníků stoupl proti loňskému létu o 1,4 procenta. V metropoli výrazně převažují návštěvníci ze zahraničí, od července do září se jich v hlavním městě ubytovaly téměř dva miliony. Domácích turistů v Praze přespalo 304.300. Kromě Prahy zahraniční turisté převažují nad domácími ještě v Karlovarském kraji.

V Praze se v létě ubytovalo téměř čtvrt milionu Němců, bezmála 184.000 Američanů, více než 100.000 Britů a Číňanů. Zatímco Američanů přibylo, Číňanů a Němců v Praze přespalo meziročně o čtyři procenta méně, Britů o 2,3 procenta méně. Nejdéle zůstávali v Praze návštěvníci z Izraele, Ruska, ale také Malty, Kypru a Chorvatska, v průměru to byly alespoň tři noci.

Vedení hlavního města úbytek čínských turistů letos očekává. Praha od počátku roku ohlašovala, že chce ze smlouvy o partnerství s Pekingem odstranit článek obsahující souhlas s politikou jedné Číny, která neuznává nezávislost Tchaj-wanu. V říjnu obě města smlouvu vypověděla. Pavel Vančura z Českého statistického úřadu si ale nemyslí, že by za úbytkem Číňanů v Česku byly spory mezi Prahou a Pekingem. Ze všech zahraničních hostů v Česku Číňané tráví nejméně nocí, což je podle Vančury tím, že do Evropy přijíždějí zhruba na dva týdny a chtějí navštívit co nejvíce zemí.

Druhým nejnavštěvovanějším krajem po Praze je jižní Morava, následují jižní Čechy. Nejméně turistů přespalo v Pardubickém kraji. Ve třetím čtvrtletí přibylo nocujících ve všech krajích kromě Vysočiny, kde se snížil počet hostů z ciziny. Nejvyšší přírůstek zaznamenal Olomoucký kraj, ve kterém se ubytovalo o 9,2 procenta více lidí než před rokem. Více než pětiprocentní růst zaznamenala ubytovací zařízení také v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji.

Vančura dnes na tiskové konferenci uvedl, že návštěvnost českých hotelů a penzionů roste nepřetržitě od roku 2012. Letos ale růst zpomaluje. Úřad také poprvé zveřejnil, že největší část ubytovacích kapacit v Česku tvoří penziony a tříhvězdičkové hotely.

Ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda odhaduje, že tuzemský cestovní ruch letos s velkou pravděpodobností čeká další rekordní rok. Počet zahraničních turistů zřejmě poprvé překoná počet obyvatel České republiky.