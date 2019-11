V ČR se testuje výčep s chlazením až do skla

Restaurační skupina Ambiente představila 8. listopadu 2019 v Praze nový typ výčepu, který chladí pivo až do samotného načepování do skla.

Praha - V ČR se testuje nový typ výčepu, který chladí pivo až do samotného načepování do skla. Normálně jsou chlazené pouze tankové místnosti. Je to prototyp, který by měl být k prodeji za jeden až dva miliony korun, spolupracovala na něm designérská skupina Olgoj Chorchoj. Má "levitující" křemencovou desku, informace o teplotě piva se pak zobrazují na elektronické tabuli nad samotnými pípami. Zatím ho používá skupina Ambiente, která jej do budoucna nabízí také k prodeji, uvedl dnes při slavnostním odhalení spolumajitel skupiny Tomáš Karpíšek.

"Jde o první prototyp. Postupně ho budeme dávat do dalších Lokálů a také připravujeme nový koncept podniků vybavených jen tímto výčepem. A umíme si představit, že ho dodáme i do jiných hospod a restaurací mimo Lokál a Ambiente," popsal Karpíšek. Podle něj by nový typ výčepu měl být vhodný například k tomu, že bude na nádraží v Londýně nebo v některých hotelových recepcích, kde tak bude stejně kvalitní pivo jako v pražských Lokálech. Nad samotným výčepem je pak elektronická deska, která informuje o teplotě piva, rychlosti průtoku, ale i o cenách hlavních prodávaných nápojů.

Výčep, který se aktuálně testuje v Lokálu v pražské Dlouhé ulici stál včetně stavebních úprav, ale bez pivovarských technologií, 1,5 milionu korun. Podle Karpíška se musí vyrobit ještě několik dalších prototypů, prodávat by se pak mohl za jeden až dva miliony korun, dodal na dotaz ČTK. Uvedl, že se ještě musí rozmyslet, zda bude ve všech Lokálech, nebo ne.

Koncept výčepu má "levitující" křemencovou desku, u které nejsou zpředu vidět podpěry, vážící několik set kilogramů. Karpíšek spolupracuje s Plzeňským Prazdrojem, který by mu tak mohl pomoci s možnou distribucí výčepu, který je patentově chráněný. Ambiente nyní má šest Lokálů v Praze a po jednom v Plzni a v Brně.

Noční provoz v pražské Dlouhé ulici čelí v důsledku velkého množství podniků kritice místních obyvatel, což se týká zejména barů a klubů, které mají otevřeno do ranních hodin. Kritice čelí například tzv. pub crawls, tedy tahy turistů od hospody k hospodě organizované specializovanými agenturami. Některé kluby v Dlouhé založily spolek SOHO Prague a tvrdí, že se vlastními silami pokoušejí hluk v nočních hodinách mírnit. Stejné snahy deklarují i radnice Prahy 1 a magistrát, podle místních je však situace nadále neúnosná.

Prazdroj prodal loni v ČR a v cizině rekordních 11,5 milionu hektolitrů piva, meziročně o čtyři procenta více. Odbyt v zahraničí činil 4,3 milionu hektolitru, o 4,5 procenta více, což bylo také maximum v historii firmy. Přímý export piva vyrobeného ve třech českých závodech Prazdroje vzrostl o 13 procent a překročil 1,7 milionu hektolitru. Na domácím trhu se prodej piva zvýšil o 3,8 procenta na 7,2 milionu hektolitru.