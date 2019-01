Praha - V Česku se recyklaci odešle 57,5 procenta PET lahví, uvedla dnes pracovní skupina Zálohujme, která usiluje o zálohový systém s cílem navýšit míru recyklace obalů z PET a kovu na 90 procent. Zavedení zálohového systému by snížilo dopady výroby a recyklace PET lahví na životní prostředí o 28 procent. Vychází to z výsledků studie, kterou na dnešní tiskové konferenci zveřejnila skupina Zálohujme, tvořená zástupci Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a Karlovarských minerální vod (KMV).

Záloha na lahev by byla tři koruny. Navrhovaný zálohový systém pro PET lahve a plechovky by se týkal balených vod, nealkoholických nápojů, piva a ciderů. Zálohované obaly by byly opatřeny unikátními čárovými kódy, zpětný výkup by byl zajištěn v místech prodeje.

Podle analýzy systém nepočítá s financováním z veřejných peněz. Roční náklady na provoz systému ve výši 1,42 miliardy korun by byly plně kryty z prodeje čistého a vytříděného materiálu, poplatků od producentů a z neproplacených záloh. Úspora za sběr a likvidaci lahví by podle skupiny činila 199 milionů korun. Zásadním přínosem by bylo snížení odpadu pohozeného v přírodě, ve finančním vyjádření by šlo o téměř dvě miliardy korun ročně.

Ze studie vyplývá, že v Česku se během spotřeby, třídění a dotřídění ztratí zhruba 42,7 procenta PET lahví uvedených na trh. "Ročně přicházíme o 24.000 tun materiálu. Je třeba zkoumat cesty, jak PET lahve recyklovat v maximální míře, lokálně a bez ztráty na kvalitě," uvedla ředitelka INCIEN Soňa Jonášová.

Podle děkana Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT Vladimíra Kočího je třeba snížit materiálovou náročnost obalů nebo zvýšit podíl recyklovaného materiálu ve výrobě lahví.

Projekt Zálohujme vznikl v lednu 2018. Usiluje o nastartování celospolečenské debaty o zavedení záloh a posílení principy tzv. oběhového hospodářství, při němž odpady nevznikají.