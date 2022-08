V ČR se průměrně spotřebuje 340 milionů kelímků na kávu ročně

Praha - V ČR se průměrně spotřebuje podle odhadů zhruba 50 milionů jednorázových plastů využívaných jako obaly pro rychlé občerstvení a 340 milionů kelímků na kávu. Spotřeba plastových zátek, víček a dalších uzávěrů se pohybuje okolo 25 milionů kilogramů za rok. Vyplývá to z údajů společnosti EKO-KOM, který vychází z důvodové zprávy zákona, jenž do dvou let zakáže výrobu a prodej jednorázových plastových příborů, talířů nebo brček v souladu s předpisy Evropské unie. Tento týden ho podepsal prezident Miloš Zeman. Podle ředitelky Obalového institutu SYBA Ivy Werbynské může být pro výrobce potravin řešením přechod na jiné technologie.

V celé EU se podle odhadů spotřebuje 2,5 miliardy plastových obalů používaných jako obaly pro rychlé občerstvení. Množství kelímků na kávu se odhaduje na zhruba 17,4 miliardy a 12 miliard víček na kávové kelímky. Ze 340 milionů kelímků v ČR je s víčkem 77 procent. Množství ostatních kelímků se v celé EU odhaduje na 36,5 miliardy kusů a k tomu 24 miliard víček.

"Přestože je zákonný zákaz prodeje jednorázového nádobí krokem správným směrem, významnou část plastového odpadu tvoří obaly produktů od výrobců potravin. Ti se kvůli zákonným normám a technologickým postupům bez tohoto materiálu neobejdou. Řešením může být změna balení výrobků, například vakuovými obaly, kterými mohou producenti v potravinářství celkové množství obalových plastů snížit,“ uvedla Werbynská.

Podle hlavního ekonoma Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslava Čížka průmyslový sektor již delší dobu uznává, že řešit množství plastové odpadu je potřeba. "Mnoho společností aktivně pokračuje v hledání a podpoře řešení tohoto problému. Firmy také často spolupracují v navrhování takových produktů, které jsou co možná nejvhodnější pro následnou recyklaci," uvedl.

Doplnil, že řada firem na vývoji výrobků šetrných k životnímu prostředí pracovala dobrovolně a vzhledem k tomu, že zákon je transpozicí evropské legislativy, se firmy na novou situaci připravily. "Nedá se ale vyloučit, že některým společnost kvůli tomu vzrostou náklady," dodal.

Svaz zpracovatelů masa již dříve upozornil na to, že obaly masných výrobků za poslední rok zdražily o zhruba 100 procent. Firmy musí hledat způsoby jak ušetřit a výrobci musí upravit své technologie.

Například společnost Maso Uzeniny Polička investovala do nové balicí linky, která je úspornější na provoz a používá vakuové balení mletého masa, které obsahuje o polovinu méně plastu než běžně používané balení. "Protože je nový obal skladnější, můžeme lépe využít přepravní kapacity a vysílat na silnice méně nákladních vozů. To nám umožnilo snížit u našeho mletého masa uhlíkovou stopu o 34 procent," uvedl generální ředitel firmy Josef Polánek.