V ČR se představuje Tesla Model Y, cena začíná na 1,7 milionu Kč

Průhonice (u Prahy ) - V České republice se v těchto dnech poprvé představuje nový vůz automobilky Tesla, který nese název Model Y. První zákazníci v Česku si své objednané auto převezmou v následujících dnech. Mohlo by jít o nejúspěšnější model značky Tesla na českém trhu, řekli dnes novinářům zástupci českého zastoupení značky Tesla. České ceny začínají na 1,724.490 korun.

Dojezd Modelu Y je 507 kilometrů na jedno nabití, maximální rychlost 217 kilometrů za hodinu. Zrychlit z nuly na 100 km/h zvládne auto za pět vteřin. V letošním roce firma počítá s dodávkami Modelu Y ve variantě Long Range, objednat si bude možné také verzi Performance, tyto vozy se ale k zákazníkům dostanou až v příštím roce. Všechny vozy jsou vyráběné v čínské Šanghaji, po otevření továrny v Berlíně se budou vozy pro český trh vyrábět v Německu.

Zástupci českého zastoupení značky uvedli, že Model Y bude jedním z nejprodávanějších aut značky minimálně v Evropě. Proti jiným modelům značky Tesla má Model Y větší kufr i pohodlnější nastupovaní, patří mezi vozy SUV. Český prodejce podle zástupců značky eviduje velké množství objednávek ve srovnání s předchozími modely, konkrétní čísla ale nezveřejnili.

Konkurenční elektrická SUV, včetně domácí Škody Enyaq, se s cenou pohybují okolo jednoho až 1,2 milionu korun. Tesla nabízí nejdelší dojezd na jedno nabití, u Enyaqu je to přes 400 km podobně jako u Kia EV6, naproti tomu Audi Q4 e-tron nebo Volkswagen ID.4 udávají kolem 350 km. Model Y má také nejvyšší výkon, a to 225 kW, Audi, Kia i Hyundai Ioniq 5 mají o 100 kW méně, Enyaq pak konkuruje agregátem s 132 kW.

Svůj Model Y od Tesly může mít zákazník od objednání do jednoho měsíce. Pokud by si vybral velmi individuální specifikaci, auto by se k němu dostalo na začátku příštího roku. Tesla ale nenabízí velké množství variant, drtivé většině zákazníků tak vyhoví skladové vozy. Všechny vozy Model Y jsou dodávány s pohonem všech kol.

Americká automobilka Tesla, která vyrábí výhradně elektromobily, prodala v Česku letos do konce července 136 aut, což je o 48 procent méně než loni. Za celý minulý rok to bylo 396 vozů.