V ČR se od pátku znovu zavřou muzea, galerie a památky

Praha - Po 15 dnech se v Česku znovu uzavřou muzea a galerie. Vláda dnes rozhodla, že život v zemi se bude od pátku 18. prosince znovu řídit čtvrtým stupněm protiepidemického systému. Počítá s tím, že muzea, galerie a památky jsou pro veřejnost zcela uzavřené. Pro kulturní instituce neplatí žádná z výjimek, které dnes vláda udělila. Novinářům to po dnešním jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Od 3. prosince mohla být muzea a galerie otevřené z jedné čtvrtiny své kapacity, památky mohly navštěvovat skupinky do deseti lidí. Uzavřou se také knihovny, budou moci opět vydávat jen předem objednané knihy přes výdejní okénko.

Během necelých dvou týdnů, kdy se muzea a galerie otevřely, do nich jen v Praze přišly tisíce lidí. Zástupci některých muzeí a galerií dnes vyzvali ministry kultury a zdravotnictví, aby tyto instituce dostaly výjimku v rámci čtvrtého stupně protiepidemických opatření. Jsou přesvědčeni o tom, že uzavření galerií žádným způsobem nesnižuje riziko nákazy nemocí covid-19 a nepřispívá ke zlepšení epidemiologické situace.

Pro divadla a kina se ale s přechodem na čtvrtý stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam diváci do hlediště nebo do kinosálu nemohli přicházet ani ve třetím stupni. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet. Zástupci audiovizuálního průmyslu žádali vládu, aby kina přeřadila do jiného typu zařízení, než jsou divadla, chtěli by se řídit stejnými pravidly jako restaurace.

Zástupci některých galerií a muzeí, kteří požadují výjimku ze čtvrtého stupně PES, dnes uvedli, že jsou připraveni i přes omezující opatření ponechat pro návštěvníky otevřeno. Přiřadili by se tak k několika restauracím, které v minulých dnech nedodržovaly nařízenou zavírací hodinu ve 20:00. Pod dopis určený ministrům kultury a zdravotnictví se podepsala pražská Trafo Gallery nebo olomoucká Telegraph Gallery.