V ČR se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů, stále méně než před covidem

Praha - V České republice se loni ubytovalo 19,5 milionu turistů. Proti předchozímu roku 2021, který byl ještě výrazně ovlivněn pandemií nákazy covid-19, je to nárůst o 71 procent. Stále je to ale o 2,5 milionu turistů méně než v předcovidovém roce 2019. Ve srovnání s ním loni scházeli zahraniční turisté. Ve čtyřech krajích se už ale loni ubytovalo více turistů než před covidem. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Tržby ve službách v ČR loni stouply o 8,1 procenta, hlavně díky dopravě a skladování. Ve 4. čtvrtletí vzrostly o 1,4 pct a rostla většina odvětví.

"I když se návštěvnost meziročně zvyšuje, stále je patrný vliv nízké datové základny z předchozích roků, které byly negativně ovlivněny koronavirem. V porovnání s 2019 byl loňský objem celkové návštěvnosti na 89 procentech," uvedli statistici. V hromadných ubytovacích zařízeních loni strávili turisté celkem 50,6 milionu nocí. Meziročně to bylo o 59 procent více. V roce 2019 bylo přenocování 57 milionů.

Českých turistů se v tuzemsku ubytovalo zhruba 12,1 milionu, cizinců pak 7,3 milionu. "Návštěvnost domácích hostů už v příjezdech i přenocováních rok 2019 překonala o devět procent, ale stále chybí ubytovatelům třetina (32,5 procenta) zahraniční klientely," sdělil ČSÚ.

Předcovidový rok 2019 loni v počtu ubytovaných turistů překonaly kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Kraj Vysočina. V Libereckém kraji se ubytovalo 1,1 milionu turistů, v Královéhradeckém kraji 1,47 milionu, v Pardubickém zhruba 506.000 a na Vysočině téměř 647.000

Stále nejvíce turistů jezdí do Česka ze sousedního Německa. Loni se jich v ČR ubytovalo 1,85 milionu. Slováků dorazilo do českých ubytovacích zařízení téměř 780.000 a Poláků bezmála 615.000. Následovali Američané, Britové a Ukrajinci.

Ukrajinců se loni v ČR ubytovalo přibližně 286.000. Statistici upozornili, že do výsledků jsou započítány údaje týkající se ukrajinských občanů, kteří si ubytování hradili sami. "Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu, či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení," dodali.

V samotném 4. čtvrtletí loňského roku se v Česku ubytovalo 4,3 milionu turistů, v meziročním srovnání o 1,3 milionu více. V posledním kvartálu roku 2019 bylo ubytovaných turistů 4,7 milionu. Počet přenocování loni od října do prosince dosáhl 10,3 milionu nocí, což byl meziroční nárůst o 2,5 milionu. Opět to ale bylo méně než v posledním čtvrtletí roku 2019, a to zhruba o 1,1 milionu nocí.

"Návštěvnost ubytovacích zařízení se na konci loňského roku zvyšovala ve všech krajích republiky. Výjimku tvořil jen Karlovarský kraj, kde došlo k poklesu příjezdů rezidentů o 3,3 procenta a počet přenocování domácí klientely se tam snížil téměř o 12 procent," uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ Pavel Vančura.

Analytici: Cestovní ruch v ČR loni ožil, do stavu před pandemií se ale nevrátil

Cestovní ruch v Česku loni podle oslovených analytiků ožil. Do stavu před koronavirovou pandemií se ale v blízké době pravděpodobně nevrátí, stát za tím budou i nadále rostoucí ceny, řekl ČTK ředitel portálu Slevomat.cz Ladislav Veselý. Lze však očekávat, že více Čechů letos dovolenou stráví v tuzemsku, dodal.

"Zajímavé bude sledovat, jak s turismem pohne například vstup Chorvatska do eurozóny. Jelikož tamní hoteliéři přijetím eura skokově zdražili, pro mnoho Čechů bude tato oblíbená destinace méně dostupná,“ řekl Veselý. Řada Čechů by tak podle něho mohla dovolenou letos trávit v Česku.

Tuzemský cestovní ruch v tomto roce posílí i podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy. Do Česka by se letos podle něj mohli začít vracet asijští turisté, kteří kvůli covidovým restrikcím v posledních letech příliš cestovat nemohli.

Turisté z Asie v Česku loni chyběli i podle ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta. "Proto jsou prioritou letošního roku dálková přímá letecká spojení, kdy první avizovanou vlaštovkou je obnovení přímých letů z Prahy do Soulu od 27. března," uvedl. Cestovní ruch v tuzemsku podle něj loni táhli především Češi. Proti roku 2019 bylo českých turistů o devět procent více, dodal.

"Po špatných pandemických letech jsme v loňském roce zažili výrazné oživení cestovního ruchu. Do České republiky se masově vrátili hosté z ciziny, nicméně rok 2019 se nám zatím stále nepodařilo překonat,“ řekl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Přibližně šest z deseti turistů loni podle něj zamířilo do Prahy, zájem o ostatní kraje byl menší, dodal.

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR:

ubytovaní hosté domácí zahraniční přenocování 2012 15,098.817 7,451.773 7,647.044 43.278.457 2013 15,407.671 7,555.806 7,851.865 43,308.279 2014 15,587.076 7,491.191 8,095.885 42,946.929 2015 17,195.550 8,488.637 8,706.913 47,093.906 2016 18,388.853 9,067.413 9,321.440 49,696.957 2017 20,000.561 9,840.093 10,160.468 53,219.395 2018 21,247.150 10,635.756 10,611.394 55,513.922 2019 21,998.366 11,107.866 10,890.500 57,024.767 2020 10,836.444 8,052.274 2,784.170 31,382.494 2021 11,383.601 8,813.943 2,569.658 31,924.242 2022 19,459.427 12,109.732 7,349.695 50,637.843

Tržby ve službách loni meziročně stouply o 8,1 pct, pomohla hlavně doprava

ržby ve službách v Česku loni meziročně stouply o 8,1 procenta. K nárůstu pomohla zejména odvětví dopravy a skladování a administrativních činností. Vyplývá to z informací, které na webu zveřejnil Český statistický úřad. V posledním loňském čtvrtletí poskytovatelé služeb utržili proti stejnému kvartálu předchozího roku o 1,4 procenta více, přičemž růst zaznamenala většina odvětví. Mezičtvrtletně tržby ale klesly o 0,8 procenta.

I když se poskytovatelům služeb loni tržby meziročně zvýšily, s koncem roku začaly slábnout, řekl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Kvůli vysoké inflaci domácnosti i firmy šetří, dodal. Očekává, že tomu tak bude i v první polovině letošního roku. "Na druhou stranu pokračuje trend rostoucího zájmu o zahraniční dovolené. Češi zřejmě stále ještě dohání lockdownové sezení doma, i když za vyšší ceny, než na jaké byli dříve zvyklí,“ řekl Dufek.

Nejvyšší příspěvek k loňskému růstu tržeb ve službách mělo odvětví dopravy a skladování, kde byly tržby meziročně vyšší o 10,6 procenta. Následovalo odvětví administrativních a podpůrných činností s navýšením tržeb o 15,1 procenta. "V rámci toho rostly nejvíce cestovní agentury, kanceláře a jiné rezervační činnosti, kde se tržby v roce 2022 zvýšily o 120,8 procenta," uvedl vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ Tomáš Harák.

V loňském roce si na tržbách polepšila všechna odvětví služeb, podobné to bylo i v samotném čtvrtém čtvrtletí. Výjimkou bylo odvětví profesních, vědeckých a technických činností, kde meziročně klesly o 1,4 procenta. Nejvíce si v tomto odvětví pohoršily reklamní agentury a průzkumy trhu, které měly tržby v posledním kvartále o téměř desetinu nižší než o rok dříve.

Nejvíce na podzim meziročně stouply tržby v ubytování, stravování a pohostinství, a to o 8,8 procenta. V odvětví administrativních a podpůrných činností tržby stouply o 5,1 procenta a ve službách spojených s nemovitostmi o 3,6 procenta. V dopravě a skladování byly tržby meziročně vyšší o 0,3 procenta. Dvouciferný růst tam zaznamenaly letecká a vodní doprava, kterým tržby stouply zhruba o dvě pětiny.

To, že tržby v sektoru služeb loni meziročně vzrostly o 8,1 procenta, je dáno nízkou srovnávací základnou z roku 2021, uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. "Od druhého čtvrtletí minulého roku se tržby začaly snižovat a tento pokles v posledním čtvrtletí zesílil,“ dodal.

Podle analytika portálu Akcenta.cz Miroslava Nováka nižší tržby ve službách a maloobchodu ve 4. čtvrtletí stály za poklesem ekonomiky na konci loňského roku.