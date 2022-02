V ČR se loni opět ubytovalo výrazně méně turistů než před covidem

Praha - V České republice se loni ubytovalo 11,4 milionu turistů, meziročně o 5,2 procenta více. Loňský a předloňský rok ale výrazně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní spojená omezení. Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 tak byla loni návštěvnost v Česku pouze na 52 procentech, stále scházeli především zahraniční turisté. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Turisté loni v ubytovacích zařízeních v ČR strávili celkem 32 milionů nocí. Proti roku 2020 to byl mírný nárůst, před dvěma roky byl ale počet přenocování téměř o polovinu vyšší. "V roce 2021 se ubytovalo 79 procenta rezidentů proti roku 2019. Zahraniční návštěvnost dosáhla loni pouhých 24 procent objemu před pandemií," uvedli statistici.

Tuzemských turistů se loni v Česku ubytovalo 8,8 milionu, o 9,6 procenta více než o rok dříve. Opět ale ubylo zahraničních návštěvníků. Přijelo jich 2,6 milionu, meziročně o 7,6 procenta méně.

Nejvíce zahraničních turistů loni přijelo opět z Německa, a to 689.200. Přesto to byl proti předchozímu roku pokles o více než 15 procent. Přibylo naopak Slováků, kterých dorazilo 330.800, téměř o čtvrtinu více než v roce 2020. Na třetím místě jsou Poláci. Do Česka se jich podívalo 235.000, což ale byl bezmála pětinový pokles. U žádné jiné národnosti už počet návštěvníků loni nepřekročil hranici 100.000.

V samotném posledním čtvrtletí loňského roku se v Česku ubytovaly tři miliony turistů. V meziročním srovnání je to výrazný nárůst. "Jejich počet byl čtyř a půl násobně vyšší než na konci roku 2020," uvedl vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ Pavel Vančura. V ubytovacích zařízeních strávili turisté od října do prosince 7,7 milionu nocí, o 5,6 milionu meziročně více. Představuje to nárůst o 362 procent. U zahraniční klientely bylo meziroční zvýšení více než devítinásobné.

Srovnávací základna je ale velmi nízká, v roce 2020 musela být ubytovací zařízení v Česku od podzimu kvůli koronaviru uzavřená. Také proto se loni návštěvnost na konci roku zvyšovala napříč všemi kategoriemi zařízení a ve všech krajích republiky. "Příjezdový cestovní ruch byl a je stále ovlivněn různým stupněm šíření covidových vln v jednotlivých zemích a na to navazujícími restrikcemi v cestování a přechodu hranic. Z těchto důvodů jsou výsledky zahraniční návštěvnosti stále daleko za očekáváním mnohých hoteliérů, kteří se před pandemií zaměřovali hlavně na zahraniční klientelu," uvedli statistici.

Zahraniční návštěvnost byla loni v posledním čtvrtletí pouze na 40 procentech stejného období v roce 2019. Také na konci roku jezdili do Česka nejčastěji Němci, následují Slováci a Poláci. Z mimoevropských zemí byli v ubytovacích zařízeních nejvíce zastoupeni obyvatelé Spojených států, kterých přijelo 44.000. Izraelců dorazilo 38.000.